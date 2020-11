Leinefelde-Worbis: Wohnungsgesellschaften sollen verschmelzen

In der Konrad-Martin-Straße hat die Wohnungsbau- und Verwaltungs GmbH Leinefelde einen Block saniert. Der soll bald auch über die fusionierte Gesellschaft verwaltet werden.

Momentan existieren in der Stadt Leinefelde-Worbis zwei Wohnungsgesellschaften: die Wohnungsbau- und Verwaltungs GmbH Leinefelde (WVL) und die Städtische Wohnungs GmbH Worbis (SWG). Beide gehören zu 100 Prozent der Einheitsstadt. Mit einem Urteil des Bundesfinanzministeriums ist es nun möglich, die beiden Unternehmen zu verschmelzen, ohne dass dabei eine Grunderwerbssteuer anfällt. Deshalb fasste der Hauptausschuss der Stadt in seiner jüngsten Sitzung einen entsprechenden Beschluss, über den am 7. Dezember noch im Stadtrat entschieden werden muss.