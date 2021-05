Leinefelde zeigt die neuen Büros für die Gartenschau

Leinefelde. In der Beethovenstraße 11 investierte die Stadt Leinefelde-Worbis 100.000 Euro für den neuen Bürotrakt der Mitarbeiter der Landesgartenschau 2024.

Der Bürotrakt für die in Gründung befindliche Landesgartenschaugesellschaft der Stadt Leinefelde-Worbis wurde am Dienstag in der Beethovenstraße 11 eröffnet. Bürgermeister Marko Grosa (CDU) und Geschäftsführer Stefan Nolte (links) dankten allen Helfern für die Herrichtung. Die Stadt investierte 100.000 Euro. Ein Getränkemarkt wurde zum größten Teil durch Stadtmitarbeiter umgestaltet. Zunächst arbeiten fünf Mitarbeiter am Projekt Landesgartenschau, für das es noch einige Hürden zu nehmen gelte, wie Grosa betonte. Denn noch immer habe der Landkreis die Kreditaufnahme für das Projekt nicht genehmigt. Im schlimmsten Fall bearbeite das Team statt Landesgartenschau dann das Thema „Gartenstadt 2030“, aber man gehe davon aus, dass 2024 die Gartenschau eröffnet wird. Planer Roland Senft (Mitte) erklärt Projekte.