Leinefelder Abiturienten feiern Abschied von ihrer Penne

Leinefelde. In ihrer letzten Sportstunde präsentierten sich die Abiturienten des Leinefelder Leibniz-Gymnasiums als Filmfiguren. Am Mittwoch ist im gesamten Landkreis letzter Schultag für die Abiturientinnen und Abiturienten.

In der Leinefelder Lunaparkhalle waren am Montag viele bekannte Filmfiguren zu entdecken. Die Schüler vom Leibniz-Gymnasium hatten bei ihrer letzten Sportstunde viel Spaß. In einer Motto-Woche, vor dem Ende ihrer Schulzeit, waren Filme und Serien angesagt. So sah man unter anderem die Minions, Tamagochi und Popeye.

Sportlehrer Peter Zirkler hofft, dass die Abiturienten nicht zum letzten Mal Sport in ihrem Leben gemacht haben. Bei der letzten gemeinsamen Sportstunden konnten die Schüler selbst entscheiden, wie sie sich in der Stunde sportlich betätigen wollten. Mittwoch feiern die Abiturientinnen und Abiturienten im ganzen Landkreis Eichsfeld ihren letzten Schultag.