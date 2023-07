Leinefelder Bibliothek wird einen Tag geschlossen

In Leinefelde kann man sich in der Stadtbibliothek nicht nur Bücher ausleihen. (Symbolfoto)

Leinefelde. Die Stadtbibliothek in Leinefelde wird einen Tag geschlossen. Worbiser Bibliothek bleibt geöffnet.

Die Leinefelder Bibliothek in der Bahnhofstraße 18 bleibt am Dienstag, 25. Juli, geschlossen. Die Schließung erfolge aus innerbetrieblichen Gründen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung von Leinefelde-Worbis. „Die Kolleginnen und Kollegen sind ab Mittwoch wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für ihre Besucher da“, erklärt Stadtpressesprecher René Weißbach. Nicht betroffen von der eintägigen Schließung ist die Bibliothek im Worbiser Haus „Kaufeck“ am Rossmarkt 2.