Leinefelder Eisenbahnclub stellt wieder aus

Nach vier Jahren Pause präsentiert der Eisenbahnclub Leinefelde am 13. und 14. Januar seine Anlagen.

Leinefelde-Worbis Eichsfelder Eisenbahnfreunde dürfen sich auf den ersten Höhepunkt des Jahres freuen. Der Leinefelder Eisenbahnclub beendet eine vierjährige Pause.

Lange haben sich die Mitglieder des Eisenbahnclubs Leinefelde gedulden müssen, doch nun ist es endlich wieder soweit: Nach vierjähriger Pause veranstaltet der Club am 13. und 14. Januar wieder seine Modellbahnausstellung in der Obereichsfeldhalle.

Gezeigt wird unter anderem, so Vorsitzender Frank Jachmann, die clubeigene H0-Anlage, auf der die Elektrifizierung der Bahnstrecke derzeit in vollem Gange ist. Auch die TT-Großanlage mit bekannten Bahnmotiven des Eichsfeldes wird präsentiert. „Hier könnte man sich um 125 Jahre zurückversetzt fühlen, da das Bahnhofsgebäude im Bahnhofsbereich Leinefelde mit den Bahnanlagen der Kanonenbahn im Maßstab 1:120 nachgebaut wurde“, so Jachmann. „Der Bahnhof Worbis entsteht derzeit komplett neu, da wir den Innenraum unserer U-förmigen Anlage vergrößern mussten.“

Neben den Variationen der LGB-Anlage der Eisenbahnfreunde aus Bleicherode wird auch die Gartenbahnspur mit Fahrzeugen aus der Reichsbahnepoche vertreten sein. Doch auch mögliche zukünftige Eisenbahnfreunde hat man im Blick: „Am Samstag haben wir von 14 bis 18 Uhr eine Bastelecke für den Nachwuchs eingerichtet. Hier können Bausätze aus Plastik für die größeren Kinder zusammengebaut werden“, blickt Jachmann voraus.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, im Rahmen einer Börse Modelle zu kaufen, zu verkaufen oder zu tauschen. Das Mini-Truck-Team aus Rosdorf wird zudem seine Straßenfahrzeuge im Maßstab 1:12 und 1:14 sowie einen Feuerwehreinsatz präsentieren. Geöffnet sind Ausstellung und Börse am 13. Januar von 10 bis 18 Uhr und am 14. Januar von 10 bis 17 Uhr.