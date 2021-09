Leinefelder Gymnasium macht Spendenlauf für Hochwasseropfer

Beim Spendenlauf des Leibniz-Gymnasiums in Leinefelde drehten alle Schüler ihre Runden im Stadion und sammelten so Geld für die Betroffenen der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Leinefelde. Runde um Runde für den guten Zweck: Leinefelder Gymnasium betätigt sich sportlich und sammelt Geld für Hochwassergeschädigte

Bereits vor den Sommerferien hatte man sich am Leibniz-Gymnasium in Leinefelde Gedanken darüber gemacht, was man für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz tun könnte. Die Idee eines Spendenlaufes wurde geboren, und so liefen die Schüler am Freitagvormittag im Leinefelder Stadion für den guten Zweck.

Die Lehrerinnen Tina Krowas und Annette Schönecker hatten die Idee zu den vier 12er-Kursen getragen und waren dort sofort auf Begeisterung gestoßen. So kümmerten sich die Kurse am Freitag um die gesamte Organisation und Durchführung der Aktion. Nachdem sich am Morgen alle gemeinsam nach einem Ständchen von gleich vier Trompeten erwärmt hatten, ging es in Doppeljahrgängen auf die Laufbahn. 20 Minuten lang sollten die Schüler ihre Runden laufen oder gehen – je nach ihrem eigenen Ermessen. Zuvor hatte sich jeder Schüler einen Sponsor gesucht.

Das waren zum Teil die Eltern, zum Teil Firmen und Unternehmen aus Leinefelde und Umgebung. Diese hatten sich vor dem Lauf dazu bereit erklärt, pro Runde oder pauschal eine bestimmte Summe Geld zu spenden.

Die Schüler der 12. Klassen notierten, wer wie viele Runden absolvierte und übertrugen diese auf die vorher ausgefüllten Spendenscheine. Mit denen werden die Läufer dann wieder zu ihren Sponsoren gehen, das Geld einsammeln und an Tina Krowas übergeben.

Zusätzlich hatten verschiedene Firmen Geld oder Naturalien zum Verkauf gespendet. So konnte eine Versorgung der Läufer garantiert werden. Auch diese übernahmen wieder die 12er, die auch noch Cheerleader spielten und bei jeder Runde kräftig anfeuerten und motivierten. So auch bei den Kindern des Awo-Kindergartens, die ebenfalls eine Runde mitliefen, denn auch diese Einrichtung beteiligte sich mit einer Spende an der Aktion. Eine endgültige Gesamtsumme wird Ende Oktober erwartet. Dann wird auch der Film fertig sein, den Raphael Dölle und Robert Seifert während des Vormittags drehten. Er soll beim nächsten Elternsprechtag in der Aula gezeigt werden und in Form einer DVD, die gekauft werden kann, auch noch Geld in das Spendensäcken spülen.

„Wir sind ganz hin und weg von dem Engagement“, sagte Tina Krowas. „Wir haben schon viele Benefizaktionen durchgeführt, aber so engagiert waren alle selten.“ Das Geld werde über den „Ladies Circle 80“, einem Eichsfelder Serviceclub, zu einer Stiftung des Round Table Deutschland kommen, der es dorthin verteilt, wo es gebraucht wird. „Es war uns wichtig, dass jeder Cent ankommt“, so die Lehrerinnen.

