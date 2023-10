Leinefelde. Die Leinefelder Kirmesburschen laden mit einer Neuerung zur Herbstkirmes ein. Gefeiert wird auf dem Saal Eichsfelder Hof.

Die Kirmesburschen der Leinestadt laden von Freitag, 20. Oktober, bis Sonntag, 22. Oktober, zur Herbstkirmes ein. Neben Altbewährten wird es auch eine Neuerung geben. Am Sonntag findet um 14 Uhr erstmals ein Dart-Turnier auf dem Saal Eichsfelder Hof statt. Zu diesem Zeitpunkt liegt der Großteil der Feierlichkeiten bereits hinter den Kirmesburschen und ihren Gästen.

Am Freitag, 20. Oktober, fällt um 19 Uhr mit dem Leinefelder Beer-Pong-Turnier mit Musik von einem DJ der Startschuss auf dem Saal. Am Samstag wird an gleicher Stelle um 20 Uhr mit der Band „Stormfrei“ zum Kirmestanz geladen. Am Sonntag um 9 Uhr beginnen die Feierlichkeiten mit dem Festhochamt in der St.-Maria-Magdalena-Kirche. Anschließend (10.15 Uhr) laden die Kirmesburschen zum Frühshoppen mit den „Alte Burg Musikanten“ und Dart-Turner ein.

Anmeldung zu den beiden Turnieren unter: www.leinefelder-kirmesburschen.de