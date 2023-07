Leinefelder Philosophie: Reparieren statt wegwerfen

Leinefelde. In Leinefelde werden nicht nur gemeinsam alte Dinge repariert und so die Lebensdauer verlängert. Es gibt auch viel nützliche Tipps für die Bedienung von Geräten.

Das Repariercafé in der Leinefelder Bachstraße 2 öffnet am Mittwoch, 26. Juli, von 14 bis 18 Uhr wieder seine Werkstätten. Ehrenamtliche Reparaturhelfer unterstützen die Gäste in den Bereichen Elektro-, Pc- und Handywerkstatt, Nähwerkstatt und Fahrradwerkstatt. Fragen zur Bedienung von Computer oder Handy werden hier ebenfalls beantwortet. „Gegen eine kleine Spende werden außerdem Kaffee und Kuchen angeboten. In entspannter Atmosphäre heißt es dann wieder: Gemeinschaftlich reparieren statt wegwerfen“, sagt Markus Friedrich vom Stadtteilbüro. Eingeladen sind alle, die Hilfe bei der Reparatur von Gegenständen Hilfe oder Tipps brauchen.