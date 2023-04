Leinefelder sind in das erste Eichsfelder Repariercafé eingeladen

Leinefelde. Die Leinefelder sind zum zweiten Mal in das erste Repariercafé des Landkreises Eichsfeld in die Südstadt eingeladen. Neben der Reparatur verschiedener Dinge gibt es auch Beratungen zur Bedienung von Computern und Handys.

Fünfzig Gäste kamen am 29. März zur Eröffnung des ersten Repariercafés im Landkreis Eichsfeld. Fleißig wurde in der Leinefelder Südstadt repariert. „Nicht alles, was nicht mehr perfekt funktioniert, ist schon Elektroschrott, und auch ein Loch in der Hose heißt nicht automatisch, dass diese weggeworfen werden muss“, sagt Stadtteilmanager Markus Friedrich, der die Koordination des Gemeinschaftsprojektes übernommen hat.

Am Mittwoch, 26. April, lädt das Repariercafé wieder von 14 bis 18 Uhr ein. In der Bachstraße 2 unterstützen die ehrenamtlichen Reparaturhelfer die Gäste in den Bereichen Elektro-, PC- und Handywerkstatt. Ebenso wird die Näh- und Fahrradwerkstatt geöffnet sein. Aber nicht nur die Reparatur von diversen Dingen ist an diesem Tag möglich. „Wenn Gäste Fragen zur Bedienung von Computer oder Handy haben, finden sie bei uns auch ein offenes Ohr“, so Friedrich. Gegen eine kleine Spende werden außerdem Kaffee und Kuchen angeboten. „In entspannter Atmosphäre heißt es dann wieder gemeinschaftlich reparieren statt wegwerfen!“

Kontakt: Stadtteilbüro Leinefelde, Käthe-Kollwitz-Straße 20, Tel.: 0172/4319702, E-Mail: stadtteilbuero.leinefelde@daa.de