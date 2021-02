Leinefelder Winterdienst kämpft in vier Schichten gegen Schneemassen

In Leinefelde kam es auch am Dienstagmorgen zu Behinderungen im Straßenverkehr. Viele Lastkraftwagen waren unterwegs und stellten ihre Fahrzeuge in der Stadt ab. In den Kreisverkehren wurde es teilweise eng.

Die Situation im Stadtgebiet von Leinefelde entspannte sich nach dem Schneesturm in der Nacht zum Sonntag und dem folgenden starken Schneefall auch am Dienstag noch immer nicht. Vor allem festgefahrene Lastzüge sorgten für große Probleme. So ging am Dienstagvormittag auf der Birkunger Straße in Leinefelde und in den Zufahrtsstraßen zum Gewerbegebiet Ost, wohin viele Kraftfahrer ihre Waren bringen wollten, zeitweise nichts mehr, berichtet René Weißbach, Pressesprecher der Stadt Leinefelde-Worbis.