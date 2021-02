Leinefeldes Bürgermeister dankt Pflegekräften

Einfach mal danke sagen – das wollte Marko Grosa (CDU), Bürgermeister von Leinefelde-Worbis, den Pflegekräften der Seniorenheime in der Stadt für ihre aufopferungsvolle Arbeit während der Corona-Pandemie. Mit einem Transporter voller Blumensträuße und einer kleinen finanziellen Zuwendung im Gepäck stattete er den Einrichtungen kurze Besuche ab.

Auf seine Stippvisite war man vor Ort gut vorbereitet und empfing ihn in extra abgesperrten Bereichen oder großen Zelten, die direkt vor den Eingängen der Einrichtungen aufgestellt waren. Los ging es im Pflegeheim Pro Seniore in der Leinefelder Südstadt, wo Residenzleiterin Nadja Sander und einige Kolleginnen bereits warteten. „Wir haben nur eine vage Vorstellung von dem, was Sie und Ihr Team hier jeden Tag leisten. Deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen, Ihnen allen heute unseren Dank auszudrücken”, so Marko Grosa, der auch einen kleinen Geldbetrag übergab.

Im DRK-Seniorenzentrum am Leinebad Leinefelde empfangen Pflegedienstleiterin Birgit Gremler (links) und Stellvertreterin Anja Lobing den Bürgermeister. Foto: René Weißbach / Stadt Leinefelde-Worbis

Im Seniorenzentrum am Leinebad nahmen DRK-Vorstandsvorsitzender Guido Solf, Pflegedienstleiterin Birgit Gremler und ihre Stellvertreterin Anja Lobing die Dankesworte entgegen. „Wir können uns glücklich schätzen, so disziplinierte Mitarbeiter zu haben, die sich auch oft auch stark im Privaten einschränken, um Ansteckungsmöglichkeiten zu minimieren und damit unsere Bewohner schützen”, lobt Guido Solf.

Im Leinefelder Rosenpark hatte man für den unverhofften Geldsegen gleich eine praktische Verwendung. Dort sei es unter normalen Umständen Tradition, in der Adventszeit einen Weihnachtsmarkt für die Bewohner und ihre Gäste zu veranstalten. Der würde nun, sollte es Corona zulassen, etwas größer und bunter ausfallen, freuten sich Inhaber Stefan Brodmann und sein Team.

Stellvertretend für alle Kollegen hatten sich im Außenzelt einige Mitarbeiter vor dem Leinefelder Pflegezentrum Kulle versammelt, um die Glückwünsche des Stadtchefs entgegenzunehmen. Der machte den Pflegekräften Mut, dass es auch eine Zeit nach Corona geben wird und man dann wieder mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens finden würde.