Um die Geige geht es bei einem besonderen Vormittag in der Heiligenstädter Stadtbibliothek. Jeden ersten Samstag im Monat wird ein anderes Instrument vorgestellt.

Lesen, Fotos und Geigenspiel in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Warum Bücher, Bilder und Musik in Heiligenstadt aufeinandertreffen

Von 10 bis 13 Uhr bietet Samstag, 5. März, die Heiligenstädter Stadtbibliothek einen besonderen Vormittag. Es darf in Ruhe nach Lesestoff gestöbert oder einen Blick auf die Ausstellung „Blick durch das Teleobjektiv“ des Hobbyfotografen Willi Bode geworfen werden. Dazu wird es musikalisch: Charikleia Küffner-Kanatidou, Geigenlehrerin der Eichsfelder Musikschule, will großen und kleinen Gästen Lust auf das Spielen machen, samt Kostprobe. Bitte an die FFP-2-Maske denken.