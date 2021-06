Leseratten feiern wieder im Leinefelder Stadion

Leinefelde-Worbis. Ein Überraschungsgast sorgt im Leinefelder Stadion für Unterhaltung. Die Aktion soll bald wieder stattfinden.

Die Stadtbibliothek der Einheitsstadt lud zum wiederholten Male zu der Aktion „Ich bin eine Leseratte“ ein. Etwa 30 Kinder aus allen Ortsteilen der Stadt Leinefelde-Worbis nahmen die Einladung an und hatten ordentlich Spaß beim Bücherlesen und dem beantworten von Fragen. „Große Freude machte es vielen kleinen Lesern, ihr eigenes Lieblingsbuch in Text und Bild vorzustellen. Alle legten großen Fleiß an den Tag, und dieser sollte natürlich in einem Abschlussfest gebührend gewürdigt werden“, sagte Elke Räuber, als Mitarbeiterin in der Bibliothek verantwortlich für die Kinderbuchabteilung.

Aktion musste zwei Mal verschoben werden

Nachdem die Aktion zwei Mal coronabedingt verschoben werden musste, konnte es jetzt unter Einhaltung der Hygienevorschriften stattfinden. Treffpunkt war das Stadion in Leinefelde. Das Wetter spielte mit und eine große Wiese lud zum Sitzen ein. Autor Michael Kirchschlager aus Arnstadt wurde als Überraschungsgast begrüßt. In Kettenhemd, Helm und Schwert gewandet, unterhielt er die Kinder mit Wissen über das Mittelalter und Auszügen aus seinem aktuellen Kinderbuch „Emil aus der Drachenschlucht“.

„Natürlich gab es anschließend für alle fleißigen Leseratten die lang ersehnten Preise in Form von Büchergutscheinen und kleinen Geschenken. An Erfrischungen war bei diesem sommerlichen Wetter natürlich auch gedacht. Als alle noch einen prall gefüllten Beutel mit Leckereien erhalten hatten, waren sich die Kinder einig: Die ‘Leseratten-Aktion’ soll unbedingt bald wieder in unseren Bibliotheken stattfinden“, so Elke Räuber.