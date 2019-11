Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lesung zum Tag der Gewalt

Anlässlich des internationalen Tages der Gewalt gegen Frauen und Mädchen lädt das Team der Frauenschutzwohnung des DRK am Montag, 25. November, um 17 Uhr In das Leinefelder Frauenzentrum zu einer Lesung ein. Zu Gast ist die Autorin Cornelia Koepsell, die aus dem Buch ,,Lauf weg wenn du kannst!“ liest. Es geht um eine junge Frau, die sich Hals über Kopf in einen Mann verliebt, der sich als dann Psycho und Schläger entpuppt. Er treibt sie in die Kriminalität, so dass sie eine lange Gefängnisstrafe absitzen muss. In der Haft beginnt die junge Frau zu schreiben. Nach ihrer Entlassung versucht sie sich eine kleine bürgerliche Existenz aufzubauen. Als das fast gelungen ist, taucht der Psychopath wieder auf. Sein Ziel: Er will ihr das neue Leben kaputt machen.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.