Leuchtturm-Projekte des Eichsfelds geehrt

Sickenberg. Der Hof Sickenberg und der Schaugarten Schönhagen gelten als Vorbilder für nachhaltigen Tourismus im Eichsfeld. Dafür wurden sie nun ausgezeichnet.

Regionale Spezialitäten, einzigartige Natur, außergewöhnliche Erlebnisse: Deutschland hat als Urlaubsland viel zu bieten. Kurze Wege machen den Urlaub im eigenen Land außerdem besonders klimafreundlich.

Im Projekt „Katzensprung 2.0 - Aktiv für den Klimaschutz im Deutschlandtourismus“ wurden „Leuchttürme“ im nachhaltigen Tourismus mit deutschlandweiter Strahlkraft gesucht, getreu dem Motto „Kleine Wege. Große Erlebnisse“. Einunddreißig davon wurden durch eine unabhängige Jury ausgewählt, vor allem die, die einen klar erkennbaren, nachhaltigen und klimaschonenden Ansatz haben.

Die Kernbotschaft, die diese Leuchttürme den potenziellen Gästen vermitteln sollen, lautet: „Deine Sehnsuchtsorte sind nicht weit weg, Du findest sie im eigenen Land – nur einen Katzensprung entfernt!“.

„Der Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal ist einer von 19 Modell-Naturparken in denen das Projekt ,Katzensprung’ bis Ende 2024 umgesetzt wird. Das Naturpark-Partner-Netzwerk soll damit weiter ausgebaut, nachhaltige und regionale Wirtschaftskreisläufe gestärkt werden. So profitieren die Region, die Bewohner und Gäste gleichermaßen von attraktiven Angeboten und einem geringen CO2-Abdruck“, sagt Naturparkleiterin Claudia Wilhelm.

Die ersten Betriebe werden ihre Auszeichnung für klimaschonendes Engagement als „Naturpark-Partner“ nach den Sommerferien erhalten. Begleitend zum Partnerprogramm gab Wilhelm den Aufruf für Leuchttürme im Deutschlandtourismus in die Runde der hiesigen touristischen Akteure. Sechs Betriebe beziehungsweise Vereine reichten ihre Unterlagen beim Dachverband der Naturparke (VDN) ein. Vier davon wurden ausgewählt.

Zwei der Preisträger sind der Schaugarten Schönhagen und der Hof Sickenberg. „Als Leuchttürme stehen sie stellvertretend für das wachsende Angebot an nachhaltigen Tourismuserlebnissen in Deutschland“ so Claudia Wilhelm, die die Auszeichnung stellvertretend für den Dachverband übergab.

„Unsere Veranstaltungen laden Urlauber und Einheimische herzlich ein, den Schaugarten zu entdecken, beispielsweise beim Seminar ,Blüten machen gute Laune’ am 6. August“, so dessen Leiterin Karin Weng, die die Auszeichnung entgegennahm.

Annika Löschau vom Hof Sickenberg informierte darüber, dass es am kleinen Marktstand vor den Toren des Hofs saisonales Obst und Gemüse, Eier von glücklichen Hofhühnern und Produkte der Milchschäferei Asbach zu kaufen gibt.