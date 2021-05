Liebe, Geduld und Güte

Günter Christoph Haase ist Pfarrer in Hüpstedt, Beberstedt, Helmsdorf und Zella.

Lebendig – gesund – vital – das sind die zentralen Botschaften, die uns in der Werbung tagtäglich begegnen. Lebens-Qualität, Lebens-Kraft und Lebens-Lust sind Schlüsselworte unserer schnelllebigen Zeit.

Lebens-Versicherungen haben gerade in Krisenzeiten Hochkonjunktur, denn auf das Lebens-Gefühl kommt es schließlich an. Alltäglich erfahren wir aber auch, wie gefährdet und zerbrechlich unser Leben ist. Gerade die aktuelle Corona-Pandemie, aber auch Unfälle und Katastrophen, Krankheit und Leid, Gewalt und Terror sind nur einige Beispiele dafür, wie unser Leben immer auch bedroht ist.

Mit alldem feiern wir Pfingsten. Für die einen sind es willkommene Feiertage, mit Festessen, Ausflügen und Kurzreisen, soweit es die aktuelle Lage zulässt.

Für uns Christen aber ist es der Geburtstag der Kirche! Die größte Freude der Christenheit ist die Freude über die Auferstehung des Herrn, die wir in der an Pfingsten zu Ende gehenden Osterzeit 50 Tage besonders gefeiert haben und weiter feiern! An Pfingsten erinnern wir uns, wie aus der verängstigten und bewegungslosen Jüngerschar, durch die Gaben des Heiligen Geistes beschenkt, mutige Zeugen der Botschaft Jesu wurden.

Sie wurden durch die Kraft des Heiligen Geistes bewegt, erneuert und verwandelt! Sie zogen hinaus in alle Welt, um die Botschaft der Liebe Gottes unter die Menschen zu bringen! Auch wenn unsere Welt, von so viel Tod und Dunkelheit geprägt ist, Christen vertrauen darauf, dass der Tod nicht das letzte Wort behält. Christus hat den Tod besiegt und ist in das neue Leben eingegangen.

Er hat uns den Heiligen Geist als Beistand versprochen. Diesen Heiligen Geist haben wir Christen in der Taufe empfangen, in der Firmung wurde er uns nochmals zugesprochen und immer wieder, besonders auch um das Pfingstfest herum bitten wir um die Frucht des Geistes, die uns z.B. im Brief des Apostels Paulus an die Galater genannt sind: „…Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue!“ Ich wünschte mir, dass andere in der Begegnung mit uns Christen ein wenig von diesen Früchten des Geistes Gottes erfahren. Oder behält der Philosoph Nietzsche recht, der einmal sagte: „Ich würde ja gern glauben, wenn doch die Christen bloß erlöster aussehen würden!“