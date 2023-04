Line Dance im Eichsfeld für Einsteiger

Heiligenstadt. Die Eichsfelder können Line Dance lernen und dabei viel Spaß haben. Jetzt gibt es einen Einsteigerkurs in Heiligenstadt.

Einen Line-Dance-Kurs für Einsteiger bietet die Ko-ra-le. Er startet am Donnerstag, 27. April, 18.45 Uhr. Line Dance ist eine Tanzform, in der die Tänzer in Reihen vor- und nebeneinander gemeinsam tanzen. In dem Kurs werden einfache Tänze geübt, um auf den Geschmack zu kommen. Bitte Turnschuhe mit heller Sohle mitbringen. Acht Veranstaltungen sind geplant. Anmeldungen unter: anmeldung@ko-ra-le.com.