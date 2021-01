Linke/Grüne/SPD im Kreistag reicht Dienstaufsichtsbeschwerde ein

Die Fraktion Linke/Grüne/SPD im Eichsfelder Kreistag hat am Dienstag beim Landesverwaltungsamt Weimar eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Landrat Werner Henning (CDU) erhoben. Dabei geht es um die Kreistagssitzung am vergangenen Mittwoch in der Halle im Heiligenstädter Kurpark. Zwei Punkte, so der Fraktionsvorsitzende Heinz Funke (SPD), der allerdings selbst bei der Sitzung nicht dabei war, seien seiner Fraktion sauer aufgestoßen.

Als Vorsitzender des Kreistages habe Henning im Vorfeld ein Hygienekonzept festgelegt, in dem es unter Punkt drei hieß: „Ein jeder Teilnehmer an der Sitzung erhält eine FFP2 -Maske und ist verpflichtet, diese die ganze Zeit über zu tragen.“ Auch zu Beginn habe Henning auf das Tragen hingewiesen und verkündet, dass die Teilnahme an der Sitzung die Erklärung enthalte, mit dem vorgelegten Hygienekonzept einverstanden zu sein.

„Während sich die Mehrzahl der Sitzungsteilnehmer an die Vorgabe hielt, missachteten Kreistagsmitglieder der AfD-Fraktion die Festlegung und bewegten sich im Sitzungsraum zeitweilig ohne Maske, ohne dass der Versammlungsleiter sein Hausrecht ausübte und dagegen einschritt, weder durch einen Ordnungsruf noch durch Aufforderung, die Sitzung zu verlassen“, begründet die Fraktion die Beschwerde seiner Fraktion. „Damit nahm er die gesundheitliche Gefährdung der anderen Sitzungsteilnehmer fahrlässig in Kauf.“ Unter anderem habe sich der Fraktionsvorsitzende der AfD unter den Maskenverweigern befunden.

Weiter habe es im Hygienekonzeptes geheißen, dass die Kreistagssitzung auf eine Dauer von zweimal 20 Minuten reduziert werde, unterbrochen von einer 15-minütigen Pause zum Lüften. „Da die Kreistagssitzung aber etwa eineinhalb Stunden dauerte, wurde auch diese Auflage vom Vorsitzenden selbst missachtet und nicht eingehalten. Auch damit nahm er die gesundheitliche Gefährdung fahrlässig in Kauf“, so Funke weiter.

Seine Fraktion hatte im Vorfeld eine Verschiebung der Kreistagssitzung beantragt und auf die Gefahren hingewiesen. Zudem nahmen Kreistagsmitglieder aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Gefährdungsgruppe nicht an der Sitzung teil. „Unser Antrag wurde vom Kreisausschuss und auch von Landrat Henning abgelehnt.“

Die Dienstaufsichtsbeschwerde aber beziehe sich vor allem auf die Art und Weise der Durchführung der Sitzung. „Gerügt wird die Nichtausübung des Hausrechtes als Versammlungsleiter, obwohl dies aufgrund der Missachtung des Hygienekonzeptes durch Kreistagsmitglieder dringend geboten gewesen wäre“, steht in der Begründung.

Auch seien aufgrund der Sitzungsleitung durch Henning keinerlei Diskussion über die Tagesordnung und die Tagesordnungspunkte zugelassen worden. „Ein politischer Diskurs konnte nicht stattfinden. Die Wirksamkeit der in dieser Sitzung gefassten Beschlüsse ist zweifelhaft und sollte überprüft werden“, so Funke. Er bitte das Landesverwaltungsamt Weimar um zeitnahe Bescheidung des Sachverhalts.

Die AfD-Fraktion hatte bereits in der Kreistagssitzung angekündigt, aus letzterem Grund ebenfalls eine Klage in Erwägung zu ziehen und dieses bereits vor der Sitzung schriftlich vorbereitet.