Linke im Eichsfeld sagt Veranstaltung am 1. Mai ab

„Der Musiker Ronald Gäßlein war schon für die 1. Mai Veranstaltung beauftragt“, sagt Anna Opfermann, Kreisvorsitzende der Linken. Das Fest sei der Höhepunkt im Jahreskalender der Partei. Doch die Corona-Pandemie veranlasste den Kreisvorstand dazu die Veranstaltung abzusagen. „Auch wenn es keine traditionelle 1. Maifeier gibt, ist es an diesem Tag besonders wichtig auf die Ungerechtigkeiten in der Arbeitswelt hinzuweisen und für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen“, so die Kreisvorsitzende. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die Corona-Krise führe den Menschen vor Augen, dass es mehr Personal im Krankenhaus und in der Pflege bedarf. „Hier wurde in den letzten Jahren eindeutig zu viel gespart. Daher fordern wir 500 Euro als dauerhafte Lohnerhöhung für die Beschäftigten im Gesundheitssystem, in der Pflege und im Einzelhandel.“ Als Ersatz für das Maifest könne sich der Kreisvorstand ein Friedensfest im Spätsommer oder Herbst dieses Jahres vorstellen. Die Pläne dazu müssten noch konkretisiert werden. Mit Blick auf die nächsten Wochen, hofft Anna Opfermann, dass endlich wieder ein persönliches Treffen des Kreisvorstandes stattfinden kann.