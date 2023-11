Lkw-Ladung fängt auf Eichsfelder Ortsumfahrung an zu brennen

Kallmerode. Zwischen Dingelstädt und Kallmerode brannte die Ladung auf einem Lkw. Der Fahrer und Beifahrer handelten schnell.

Ein Lkw ist am Donnerstag, gegen 6 Uhr, auf der B 247 zwischen Dingelstädt und Kallmerode in Brand geraten. Die Fahrzeuginsassen bemerkten das Feuer schnell und versuchten, die brennende Ladung vom Fahrzeug zu befördern, bevor Schaden am Lkw entstand. Bei der Ladung handelte es sich um Drainage. Personen wurden nicht verletzt. Warum sich die Ladung entzündete, sei noch nicht bekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.