Lkw-Unfall mit Vollsperrung der A38 bei Heiligenstadt - Sattelzug über alle Fahrstrecken verteilt

Heilbad Heiligenstadt. Die A38 Richtung Göttingen ist an der Anschlussstelle Heiligenstadt derzeit komplett gesperrt. Ein Lkw ist in aufgeschobenen Schnee gefahren, sein Sattelzug verteilte sich über die gesamte Fahrbahn.

Mittwochmittag gegen 13 Uhr ist es zu einem Unfall auf der A38 Richtung Göttingen gekommen, ein Lkw war daran beteiligt.

Auf Höhe der Anschlussstelle Heiligenstadt war der Lkw aus bisher ungeklärter Ursache auf den Standstreifen gekommen und in den aufgeschobenen Schnee gefahren. Die Zugmaschine verkeilte sich, der Silo-Auflieger kippte auf die Seite. Der Sattelzug blieb dann auf allen Fahrstreifen liegen.

Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden am Sattelzug wird auf ungefähr 80.000 Euro geschätzt.

Die Fahrbahn Richtung Göttingen ist komplett gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Heiligenstadt abgeleitet.

Zudem ist es etwa eineinhalb Stunden nach diesem Unfall zu einem weiteren Unfall gekommen, ebenfalls kurz vor der Anschlussstelle Heiligenstadt in Richtung Göttingen. Ein Lkw und ein Kleintransporter waren beteiligt, nach bisherigen Erkenntnissen ist eine Person verletzt worden.

Autobahnpolizei lobt angepasstes Verhalten von Kraftfahrern

Die Autobahnpolizei in Thüringen stellt den den Nutzern der Fernverkehrsstraßen im Freistaat ein positives Zeugnis aus. "Durch die umsichtige und an die Witterungsbedingungen angepasste Fahrweise der Verkehrsteilnehmer kam es in den letzten 24 Stunden nur zu vereinzelten Unfällen mit geringem Sachschaden", teilte die Autobahnpolizeiinspektion am Mittwoch in Schleifreisen mit. Sie bat "weiterhin um vorausschauendes Fahren mit an die Witterung angepasster Geschwindigkeit."

Wie es weiter hieß, sind die Fahrbahnen der Thüringer Autobahnen nach den heftigen Schneefällen vom Wochenende und dem Beginn der Woche aktuell frei befahrbar. Allerdings komme es vermehrt zu Einsätzen wegen technischer Pannen von Fahrzeugen auf den Autobahnen A4, A9, A38, A71 und A73. Dabei seien nicht nur Lkw, sondern auch Autos betroffen. So komme es u.a. wegen der sehr niedrigen Temperaturen teilweise zu Problemen mit der Kraftstoffversorgung.

Minus 26,7 Grad in Thüringen gemessen

In Thüringen sind in der Nacht auf Mittwoch Tiefstwerte von bis zu 26,7 Grad gemessen worden. Am kältesten war es mit dieser Temperatur in Mühlhausen-Görmar (Unstrut-Hainich-Kreis) im Norden des Landes, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Mittwoch mitteilte. In Olbersleben in der Gemeinde Buttstädt (Landkreis Sömmerda) fielen die Temperaturen auf minus 26 Grad. Von einem Thüringer Kälterekord war das aber noch etwas entfernt. Dieser wurde laut Deutschem Wetterdienst (DWD) jeweils in Jena mit minus 30,6 Grad am 2. Februar 1830 und auch am 22. Januar 1850 gemessen. Im Süden des Landes lagen die Tiefstwerte in der Nacht auf Mittwoch den Angaben zufolge bei bis zu minus 13 Grad.

Nächtliche Gefrierschrank-Temperaturen halten an

Wer nach der bisher kältesten Nacht des Jahres auf wärmende Temperaturen hofft, muss sich in Geduld üben: Die nächtlichen Gefrierschrank-Gefühle in Deutschland halten nach Angaben des DWD noch an - auch wenn es wohl nicht mehr ganz so kalt wird. Dennoch kann bei verbreitet minus zehn Grad kaum von lauen Temperaturen die Rede sein. Bei klarem Himmel über Schnee kann es nachts sogar wieder minus 20 Grad kalt werden.

Auch tagsüber bleibt es an diesem Donnerstag vielfach frostig. Die Höchstwerte liegen zwischen minus sieben bis null Grad. Im Mittelgebirgsraum sowie in Teilen Bayerns liegen die höchsten Temperaturen zwischen minus zehn und minus sechs Grad - es muss also weiter gebibbert werden, auch wenn sich vor allem im Westen die Sonne länger zeigen könnte.

Nacht auf Freitag bisher kälteste Nacht des Jahres

Auch am Freitag sind gerade mal entlang des Rheins Höchstwerte um den Gefrierpunkt zu erwarten, sonst betragen die Höchstwerte minus zehn bis minus zwei Grad. Wo zudem ein frischer Wind bläst, liegt die gefühlte Temperatur noch tiefer. Schnee fällt nur noch vereinzelt.

Dem DWD zufolge war die Nacht auf Mittwoch die bisher kälteste Nacht des Jahres. "Über der tief verschneiten Mitte und dem Osten kühlte es gebietsweise auf unter minus 20 Grad ab. 'Coldspot' war dabei Thüringen mit einem Tiefstwert von minus 26,7 Grad Celsius, gemessen in Mühlhausen."

