Lob für Blühstreifen, Tadel für Müll aus dem Heiligenstädter Stadtrat

Heiligenstadt. Bürgermeister kündigt häufigere Kontrollen an.

Ein großes Lob sprach Dienstagabend im Stadtrat Katharina Pätzold (Grüne) für die vielen Blühstreifen in der Kreisstadt aus, vor allem für die im Kurpark. Leider, so bemängelte sie, sehe es am Westblick ganz anders aus, türme sich dort oft der Müll.

Das wisse man, so Bürgermeister Thomas Spielmann (BI), der aber versprach, dass man dort künftig mehr und regelmäßiger kontrollieren wolle. Katharina Pätzold sprach noch ein Problem in Sachen Abstimmung zum Bürgerbudget an: Im Stadtanzeiger sei ein Stimmzettel abgedruckt, er komme aber nur einmal in einen Haushalt, obwohl dort oft mehrere stimmberechtigte Personen leben. Sie bat um eine Lösung.