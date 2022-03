Logistischer Kraftakt gelingt in Heiligenstadt

In Heiligenstadt gelang es mit viel Unterstützung, am Wochenende 50 ukrainische Flüchtlinge, die zunächst im Förderzentrum untergebracht wurden, zu verköstigen und mit viel Hilfe auszustatten. Das DRK übernahm ehrenamtlich am Sonntag die Versorgung. Leon Riemann vom DRK (Mitte) half bei der Essenausgabe.

Heiligenstadt. Mit großer Hilfsbereitschaft können 50 ukrainische Flüchtlinge in Heiligenstadt spontan versorgt werden.

Es war ein logistischer Kraftakt, was zahlreiche Helfer in Heiligenstadt am Wochenende hinter sich gebracht haben. Und ohne die große Hilfsbereitschaft der Bevölkerung hätte es wohl auch nicht funktioniert, wie Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) einschätzt.

Gegen 15 Uhr hatte ihn am Samstag ein Anruf des Landratsamtes erreicht, dass noch am gleichen Tag 50 Flüchtlinge aus der Ukraine im Förderzentrum untergebracht werden müssen. Eine Stunde später waren sie da: junge Frauen, Mütter und Kinder. Betten gab es, aber sonst nichts. Sofort startete die Stadt einen Aufruf in den sozialen Medien, dass man bei der Feuerwehr Spenden entgegennehmen. „Das wichtigste war, Waschmaschinen aufzutreiben und sie anzuschließen, die Menschen mussten dringend ihre Kleidung waschen“, so Spielmann. Man wusste weder um die Gegebenheiten im Förderzentrum, ob Anschlüsse da waren, noch, wer spontan helfen konnte. Aber es klappte. Sofort meldete sich zum Beispiel Sebastian Hildebrandt, der am Sonntag noch eine Waschmaschine von einem Spender abholte und sie direkt anschloss. „Er ist immer da, wenn er gebraucht wird, mein tiefster Dank und großer Respekt“, so Spielmann.

TLZ-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch an der Feuerwehr gab es alle Hände voll zu tun. „20 bis 30 Familien hatten sofort ihre Autos vollgepackt und auf Abruf die Spenden hingebracht“, erzählt der Bürgermeister. Dann musste wieder mit freiwilligen Helfern sortiert werden, die Feuerwehrleute brachten die Sachen zum Förderzentrum. Sogar Wäscheständer waren dabei. „Für die meisten ist hier bei uns im Moment Ende der Odyssee. Nur ein kleiner Teil möchte weiter reisen. Die, die hier bleiben, werden in der kommenden Woche auf Privatunterkünfte verteilt“, berichtet Spielmann.

Zunächst gab es Brot, Wurst und Käse zum Abendessen, am Sonntagmittag übernahm die Versorgung der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes, dass die erschöpften Menschen wieder eine warme Mahlzeit in den Bauch bekamen. Frauen aus dem Wohngebiet „Liethen“ erklärten sich spontan bereit, Kuchen zu backen. „Wir haben immer um Absprache gebeten, damit nicht zu viel angeliefert wird.“ Und auch beim Thema „von wegen ,diese Jugend...’ hat der Stadtchef seine eigene Meinung. Junge Leute boten sofort an, Waffeln zu backen. Auch, als ein Wasserkocher fehlte, gab es schnell einen Aufruf im Internet. „Es musste alles sehr schnell gehen.“ Und auch der Wasserkocher wurde gebracht.

Das Wichtigste aber bei allem sei: „Allen geht es gut.“ Natürlich hatten die hilfsbereiten Eichsfelder wieder mehr geliefert, als benötigt wurde. Doch das mache nichts, sagt Spielmann. „Es wird alles eingelagert und kann dann für die nächsten Flüchtlinge verwendet werden.“ Damit rechnet er schon Ende nächster Woche.

Ganz besonders dankt er denjenigen, die sich sofort als Dolmetscher zur Verfügung stellte und dabei ganz viel Zeit aufwendeten. Man dürfe nicht vergessen, dass alles, was am Wochenende passierte, ehrenamtlich gestemmt wurde, auch das DRK ist ehrenamtlich unterwegs. Am späten Nachmittag öffnete ein Technikgeschäft in der Wilhelmstraße, damit die für die ukrainischen Flüchtlinge bereitstehenden Telefonkarten ausgegeben werden konnten. „Kontakt nach Hause ist extrem wichtig“, weiß der Bürgermeister. Er schaue in besorgte Gesichter, viele der ukrainischen Frauen bangen um ihre Männer, Väter und Brüder.

Am Montag starten die notwendigen Formalien beim Landratsamt für die Flüchtlinge. „Und dann beginnt auch die Verteilung in private Wohnungen“, so Spielmann. Er und die Stadt bereiten sich nun auf den nächsten Bus vor. Kommentar