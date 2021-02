Christian Klipstein startete von Worbis aus mit dem Loipenspurgerät in Richtung Kaltohmfeld.

Worbis. Über 20 Kilometer Loipen wurden gezogen. Bereits am Wochenende war Christian Klipstein im Gebiet der Burg Scharfenstein unterwegs.

Christian Klipstein ist am Montag von Worbis aus mit dem Loipenspurgerät gestartet. Auf der über 20 Kilometer langen Strecke über den Langenberg, den Kälberberg und den Birkenberg sollen Kirchworbis, Breitenworbis und Kirchohmfeld an die Langlaufstrecke angeschlossen werden.

Enden wird seine Tour am Ritterbach in Worbis, wo die Kollegen vom Bauhof den „Skidoo“ wieder abtransportieren. Am Samstag und Sonntag hat Christian Klipstein schon 50 Kilometer rund um Scharfenstein gespurt.