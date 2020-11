Luchsnachwuchs bei Bockelnhagen

Jäger berichteten in der Vergangenheit immer wieder von Luchssichtungen. Im April dieses Jahres wurde ein Bild auf WhatsApp verbreitet, auf dem ein Luchs neben einem Rehkadaver stand. Das Bild soll zwischen Hundeshagen und Etzelsbach entstanden sein. Um die Verbreitung und die Ausdehnung der Luchspopulation zu erforschen und zu dokumentieren, startete der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gemeinsam mit der Universität Göttingen ein Projekt in diesem Jahr. Projektleiter Markus Port von der Universität Göttingen und sein Team suchten 30 Standorte für Fotofallen auf.

Unzählige Aufnahmen aus der Region um Hundeshagen wurden bisher ausgewertet. Weitere Fotofallen sind zudem um Bockelnhagen installiert wurden. Und eine dieser machte jetzt eine Aufnahme, die allen Projektbeteiligten das Herz höher schlagen lässt. In der Nähe von Bockelnhagen wurde im Oktober eine Luchsin mit Jungtier fotografiert. Zuvor gelang eine solche Aufnahme auch im Südharz. In der Nähe von Ilfeld wurde ein Luchweibchen mit Jungtieren gesichtet. Der junge Luchs der in Bockelnhagen aufgenommen wurde, ist der erste seit 2015, der in Thüringen nachweislich außerhalb des Harzes geboren wurde.

Das Eichsfeld ist eigentlich kein klassischer Luchslebensraum

Besonders groß ist daher die Freude über den Schnappschuss aus dem Eichsfeld. „Das Foto belegt eindrucksvoll, dass sich der Luchs inzwischen neue Lebensräume südlich des Harzes erschlossen hat und sich dort auch erfolgreich fortpflanzt“, erklärt Markus Port. Dabei sei das Eichsfeld aufgrund seiner Mischung aus Wald- und Kulturlandschaft eigentlich kein klassischer Luchslebensraum. Mit Spannung wird daher vom Projektteam erwartet, ob es den Eichsfelder Luchsen gelingt, sich weitere Lebensräume in dieser vom Menschen geprägten Landschaft zu erschließen. „Wir freuen uns über jeden Luchs, der in Thüringen geboren wird“, sagt Burkhard Vogel, Landesgeschäftsführer des BUND Thüringen, betont aber, dass die Ausbreitung des Luchses in Deutschland bislang noch zu zögerlich verlaufe. Aufgrund seiner zentralen Lage komme dem Freistaat eine herausragende Rolle bei der Vernetzung der Harzer Luchspopulation mit der zweiten größeren Population im Bayerischen Wald zu.

Diese Bedeutung sieht man auch im Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz, das das Projekt fördert. „Die Unterstützung des Luchs-Projektes liegt mir sehr am Herzen, der Nachwuchs im Eichsfeld freut mich sehr“, sagt Ministerin Anja Siegesmund (Grüne).

Neben der Feldforschung wird auch die Erarbeitung eines Ausbreitungsmodells gefördert. Unter Federführung von Marco Heurich an der Universität Freiburg untersucht dieses Modell, wie die Ausbreitung und das Überleben des Luchses in Mitteldeutschland unterstützt werden kann.

Die Feldforschung im Nordwesten Thüringens wird von Waldbesitzenden, Jägerschaft und den Forstämtern unterstützt. „Ohne die Unterstützung der Beteiligten vor Ort wäre die Umsetzung kaum möglich“, so Markus Port. Auch viele Jäger würden sich über den Luchs als gelegentlichen Gast in ihren Revieren freuen, wenngleich sich gelegentlich Sorgen um die Reh- und Damwildbestände daruntermischen. Diese Sorge sei verständlich, so Port, da Rehe zur Hauptbeute von Luchsen gehören. Andererseits böte gerade das Eichsfeld hervorragende Lebensbedingungen für Rehe. „Einem Miteinander von Mensch und Luchs sollte also nichts im Wege stehen“, sagt Port. Das Projekt läuft bis April 2021.