Ludwig Wright: Folk-Rock mit ganz viel Herz

Den Ohrensessel in der einen Ecke, die Stehlampe in der anderen, ein altes Radio, darauf ein Leuchtglobus und auf dem Teewagen eine Schreibmaschine mit einem Blatt Papier auf dem steht „Nach Hoffnung kommt Liebe“. Ludwig Wright hatte am Samstag sein Wohnzimmer auf die Bühne in Schmerbachs Keller nach Heiligenstadt gebracht und ließ die rund 110 Gäste an seinen selbst geschriebenen Songs teilhaben, die sich meist um das Thema Liebe drehen.

Denn im Gepäck hatte der junge Musiker, der aus Hohengandern stammt, aber in London lebt, sein neues Studio-Album namens „LOVE“. Das hat er auch in der britischen Hauptstadt aufgenommen und tourt damit nun durch Deutschland. Den Abschluss setzte er – nach Auftritten unter anderem in Berlin, Ingolstadt, Würzburg und Naumburg – wie im vergangenen Jahr auch in Heiligenstadt, also dort, wo er seine musikalischen Anfänge verortet.

In gut zwei Stunden zeigte der 25-Jährige, dass ihm das Miteinander bei einem Konzert das Wichtigste ist. Fast bei jedem Lied animierte er das Publikum, mit ihm zu singen und zu klatschen und brachte die Zuhörer zum Lachen – besonders bei dem Lied „I Know How It Feels“ (deutsch: Ich weiß, wie es sich anfühlt), bei dem Ludwig Wright seine schwarze Gitarre kurzerhand gegen eine Ukulele tauschte. Damit trat er mitten in das Publikum und schilderte a cappella kleine und große Missgeschicke im Alltag, in die sich alle Anwesenden hineinfühlen konnten und die deshalb alle lautstark mitsangen.

Aber auch leise Töne waren an diesem Abend zu hören. Sein Musikstil bewegt sich dabei zwischen Folk, Rock und Pop, aber akustisch, nur mit Gitarre und Gesang.

Gerade die Liebeslieder, die der Musiker mit warmer, gefühlvoller Stimme singt, gefielen dem Publikum so sehr, dass es tosenden Applaus gab. Dabei zeigte Ludwig Wright auch, dass er seine Gitarre in- und auswendig. Durchaus überzeugen konnte er mit seinem Fingerstyle, bei dem die Saiten nur mit den einzelnen Fingerspitzen gespielt werden.

Die Begeisterung des Publikums gab der Musiker zurück. Er betonte wiederholt, wie sehr er sich freue, in Heiligenstadt spielen zu können und bedankte sich für das warme Willkommen. „Wir kommen gerne wieder“, hieß es am Ende von vielen Gästen, die alle schon einen Flyer für das nächste Konzert in Schmerbachs Keller bekamen. Am 30. Januar 2021 ist es nämlich wieder soweit.

Tickets zu Konzerten, das neue Album und weitere Informationen gibt es auf www.ludwigwright.com