Mackenröder Märchenspielplatz in Rekordzeit gestaltet

„Wir feiern heut’ ein Fest“ – mit diesem Lied begrüßten die Scholakinder aus Mackenrode herzlich alle Gäste, die sich zur Wiedereröffnung des Spielplatzes am Märchenpark eingefunden hatten. Und nicht nur die Nachwuchstalente, welche unter Leitung von Barbara Töpfer-Werner, Beate Habermalz, Diana Riethmüller und Anja Schlapmann auch noch mit dem musikalischen Dornröschenspiel erfreuten, war die Vorfreude auf die Übergabe sichtlich anzumerken. Denn schließlich lockten nagelneue Geräte wie ein Klettergerüst mit verschiedenen Rutsch- und Balanciergelegenheiten, eine Seilrutsche, mehrere Schaukeln, ein Sandkasten mit Sitzbänken oder auch eine Wippe.

Arbeiten erfolgtenin nur zwei Monaten

Doch bevor es soweit war, würdigte Bürgermeister Helmut Bode (CDU) in seiner Festansprache den Einsatz aller Beteiligten, die es ermöglichten, dass der Spielplatz in einer Rekordzeit von nicht mal zwei Monaten – die Rückbauarbeiten begannen am 20. August – wieder neu aufgebaut wurde.

Seine herzlichen Dankesworte und Geschenke richteten sich nicht nur an Familie Stockmann von der ausführenden Firma „Robi Play“, die extra aus Naumburg anreiste, sondern auch an Anne-Marie Born von der Regionalen Aktionsgruppe Eichsfeld, die das finanziell unterstützende Leader-Projekt „Märchenspielplatz in Mackenrode“ betreute. Durch dieses wurden Fördermittel in Höhe von rund 18.000 Euro ermöglicht, die in die Sachkosten von rund 32.000 Euro mit einflossen.

Hinzu kamen noch Eigenleistungen, die bei 20 Arbeitseinsätzen erbracht wurden. In Kontext benannte Bode unter anderem Karl-Heinz Drössler und Silvio Gabel als besonders aktive Mitstreiter unter den vielen fleißigen Helfern.

Das Gelände bietet den Kleinen viele Möglichkeiten zum Spielen und Toben. Foto: Juvita Weinrich

Sein besonderer Dank galt auch der Architektin, Barbara Töpfer-Werner, die das Projekt kostenlos betreute und sich zudem mit ihrer Familie sowie der Line-Dance Gruppe einbrachte. Letztere fertigte, passend zum Thema, bunte Märchenfiguren aus Ton, die nun den Zaun des rund 500 Quadratmeter großen Platzes schmücken. Dankenswert sei außerdem der Erlös vom Sommernachtskino in Höhe von 750 Euro gewesen, ebenso wie die Spende der Jagdgenossenschaft in Höhe von 1000 Euro. Und natürlich bedankte Bode sich auch für den unermüdlichen Einsatz der Vereine, wobei diese sich nicht zuletzt um die kulinarische Versorgung der Gäste kümmerten.

Pfarrer segnen Arealund Anwesende

Zur Erinnerung an die Herkunft des ausschließlich verwendeten Hartholzes mit seinen, für Spielgeräte idealen Eigenschaften, stand anschließend die Pflanzung einer der zwei, von Firma „Robi-Play“ gesponserten Robinien, auf dem Programm. Neben dem Bürgermeister und Jan Stockmann fassten hierbei Barbara Töpfer-Werner sowie ihr zehnjähriger Sohn Kilian, der sich ebenfalls aktiv an der Planung beteiligte, tatkräftig mit zu.

Nach einer kleinen Andacht, wobei Winfried Hesse, Pfarrer i. R. sowie Pfarrer Günter Albrecht den Spielplatz samt aller Anwesenden segneten, erinnerte Alt-Bürgermeister Bernhard Rosiak (CDU) an die Eröffnung des ursprünglichen Spielplatzes vor 25 Jahren, wobei er für die Zukunft eine ebenso ausgiebige Nutzung wünschte. Damit diese nicht durch Zwangsschließungen wegen der Corona-Pandemie in Gefahr gerät, mahnte nach ihm Thomas Heddergott (CDU), Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Uder, ein verantwortungsvolles Miteinander an. In diesem Sinne wurden natürlich auch die entsprechenden aktuellen Schutzmaßnahmen umgesetzt, beispielsweise am Buffet, mit verführerischer hausgemachter Kuchenvielfalt.

Doch bevor der gemütliche Teil begann, schnitten die Jüngsten mit sichtlicher Begeisterung das rote Band durch und eröffneten damit ganz offiziell ihren neuen Spielplatz, den sie sogleich im Sturm eroberten. Während die Kleinen neugierig das große Klettergerüst erkundeten, fröhlich schaukelten oder wippten, testeten die schon größeren Kinder unermüdlich die etwa 15 Meter langen Seilrutsche.

Hier war auch der siebenjährige Hannes zu finden , der gemeinsam mit seinem gleichaltrigen Freund Jeremia sichtlich viel Spaß hatte. Dessen Eltern, Marcel und Stephanie Raschke aus dem Ortsteil Weidenbach, lobten die überraschend schnelle Fertigstellung des Spielplatzes, den sie nun öfter mal besuchen wollen. Das nahmen sich auch ihre Freunde, Elisabeth und Wolfgang Rehbein vor. Denn ihre Kinder, der einjährige Konstantin und seine zwei Jahre älter Schwester Klara, genossen ebenfalls sichtlich vergnügt den Spiel-Nachmittag.

„Der Märchenpark hier und natürlich der Spielplatz werden bei unseren nächsten Fahrrad-Touren mit Sicherheit auf dem Weg liegen“, meinte das Elternpaar aus Weidenbach abschließend.