Männerpilgerweg führt Samstag zum Hülfensberg

Zum Männerpilgerweg vom Klüschen Hagis zum Wallfahrtsort Hülfensberg lädt Thomas Hellwig am Samstag alle Männer herzlich ein. Die Strecke beläuft sich auf zwölf Kilometer.

„Die Corona-Pandemie hat die Welt in eine Schockstarre versetzt. Jetzt ist die Zeit, sich zu besinnen und zu fragen: Was ist mit uns passiert? Wo stehen wir jetzt? Wo wollen wir hin? Wie können wir in Zukunft vielleicht einfacher, demütiger und nachhaltiger leben“, sagt Thomas Hellwig. Seiner Ansicht nach sehen viele in der Krise eine Chance zur Umkehr. Die Teilnehmer des abendlichen Pilgerweges können vielen Fragen nachgehen – im Gehen, im Austausch, im Hören auf die Schrift, im Schweigen. Dabei achten sie auf den nötigen Abstand zueinander und die Hygienevorschriften. Am Ziel angekommen, wird ein kleines Feuer zum Gedenken an Johannes den Täufer und seine Botschaft entzündet.

Die Leitung haben der Niederorscheler Thomas Hellwig und Pfarrer Manfred Gerland aus Herleshausen. Treffpunkt für die Teilnehmer ist um 16.30 Uhr auf dem Waldparkplatz am Hülfensberg bei Döringsdorf. Von dort gibt es Fahrgemeinschaften zum Ausgangsort Klüschen Hagis, los geht es dort um 17 Uhr. Der Abschluss ist gegen Mitternacht auf dem Hülfensberg geplant. Mitzubringen sind Rucksackverpflegung, ein Regenschutz sowie festes Schuhwerk.

Anmeldungen an manfred.gerland@ekkw.de, Telefon: 05654/ 92 38 88 oder neue-muehle@gmx.de.