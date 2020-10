Peter Maffay bei einem früheren Auftritt in Duderstadt.

Duderstadt. Rockmusiker in Duderstadt zu Gast.

Rockmusiker und Wochenendlandwirt Peter Maffay liest aus seinem Buch „Hier und Jetzt – Mein Bild von einer besseren Zukunft“ am heutigen Freitag im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes in Duderstadt mit NDR-Radiomoderator Joachim Dicks. Eine kleine musikalische Einlage von drei Liedern wird den Abend abrunden. Die Lesung wird digital in alle Wohnzimmer gebracht.