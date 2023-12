Mai-Nachten, Kältewelle, Unwetter und große Feste: Das war im Eichsfeld 2023 im zweiten Quartal los

Eichsfeld Von April bis Juni 2023 ist im Eichsfeld eine Menge passiert. Das Geschehen reicht von großen Traditionen über missglückte Freibad-Eröffnungen bis zu großen Hilfsaktionen, aber auch tragischen Ereignissen.

April

1. Bei Bad Langensalza passiert ein furchtbarer Unfall. Sieben Menschen, darunter vier 19-Jährige, kommen ums Leben. Es stellt sich heraus, dass ein 34-jähriger Eichsfelder unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein die Tragödie zu verantworten hat. Wochenlang kämpft auch er im Krankenhaus um sein Leben. In Heiligenstadt und anderen Orten findet der große Frühjahrsputz statt. Auch in anderen Dörfern wird in den kommenden Wochen ordentlich aufgeräumt.

2. Tausende Gläubige kommen zur Palmsonntagsprozession in Heiligenstadt. Propst Marcellus Klaus mahnt während der Andacht respektvolles Miteinander in der Gesellschaft an.

3. Die Stadt Leinefelde-Worbis beschließt endlich den Haushalt. 39 Millionen Euro sollen investiert werden, allein 20 davon in die Landesgartenschau. Schüler des Worbiser Gymnasiums pflanzen 2500 Bäume. Das Ewig-Jung-Festival in Steinbach soll auf zwei Tage ausgeweitet werden. Im August sollen Größen der 90er wie East 17, Brooklyn Counce, Ice MC und N’Trance auf der Bühne im Schanzenfeld stehen.

4. Hans-Gerd Adler aus Heiligenstadt hat mit dem Buch „Fortsetzung“ lyrisch Gedanken über Krieg und Frieden niedergeschrieben. Als er damit begann, war noch nicht abzusehen, wie aktuell das Thema werden würde. In Günterode wird eine neue Holzbrücke über die Beber gesetzt. Gebaut hat sie der Bauhof. In Volkerode ist der Fall der Schwarzen Witwe endgültig zu Ende. Die Polizei hat den Schädel des Opfers, der zur Identifizierung des Opfers von Volkerode vor 28 Jahren beim FBI untersucht wurde, der Gemeinde zurückgebracht. Er wurde beim Rest der Leiche bestattet. Die Aufgabe übernahm Bürgermeister Andreas Pudenz.

5. An der Hecke des Eichsfeld-Klinikums Reifenstein hängen 2790 Ostereier. Es sollen in den nächsten Jahren noch mehr werden. In der neuen Stadtbibliothek in Heiligenstadt geht es direkt in die ersten Veranstaltungen, unter anderem mit einem Märchenerzähler.

Auf seinem Smartphone hat Nick Wedekind bereits eine Darstellung der Hängebrücke über dem Dün-Einschnitt bei Deuna. Sie würde den Lückenschluss des Wanderweges schaffen. Foto: Eckhard Jüngel / Funke Medien Thüringen

6. Rund um den Tagebau Deuna soll der Tourismus erweitert werden. Geplant sind Rundwege und Aussichtsplattformen samt Hängeseilbrücke. Im ganzen Eichsfeld kämpfen die Pendler mit Baustellen, jetzt auch in Heiligenstadt. Umleitungen gibt es genug.

7. Die Niederorscheler Angler nutzen den Karfreitag für eine Aufräumaktion. Sie fischen 20 Altreifen aus der Wipper.

8. / 9. In vielen Orten lodern die Osterfeuer. Polizeilich gesehen sind es ruhige Ostertage. Nur in Leinefelde hat die Osternacht ein trauriges Ende, jemand hat Geld aus dem Spendenkorb gestohlen.

11. Die Pläne für die Landesgartenschau in Leinefelde werden konkreter. Es soll ein Gastronomiebereich mit 800 Sitzplätzen entstehen.

12. Eine junge Günteröderin ist nach einem schweren Motorradunfall querschnittgelähmt, die Familie weiß nicht, wie sie alles finanziell stemmen soll. Eine Welle der Hilfsbereitschaft startet im Eichsfeld. Das Mühlhäuser Landgericht schickt einen Eichsfelder ins Gefängnis. Mehrfach soll er minderjährige Jungen missbraucht haben.

13. Berlingerode, immer eine finanzstarke Gemeinde, findet sich in der Haushaltssicherung wieder. Zu sehr haben die Corona-Krise und die Preisexplosionen die ansässigen Unternehmen gebeutelt. Doch Schlüsselzuweisungen bekommt Berlingerode nicht. Der Leinefelder Bahnhof soll für vier Millionen Euro saniert werden, Baustart soll am 15. April sein.

14. In Heiligenstadt wollen drei Frauen auf das Thema Krebs aufmerksam machen – mit besonderen Aktionen. Unter ihnen ist ein Marathon. Johann Freitag übergibt dem Eichsfeldmuseum eine Menora, sie soll den Grundstein für einen Bereich „jüdisches Leben“ im Haus bilden.

15. Hunderte Menschen kommen zum Benefiztag für Lisa aus Günterode in den Dorfsaal. Bands wie Thanas oder die Luttertaler und Mathi spielen kostenlos, es gibt zahlreiche Aktionen. Der Eichsfelder Bauernmarkt soll künftig nicht mehr auf dem Sportplatz Kallmerode, sondern nur wenige hundert Meter entfernt auf dem Gut Beinrode stattfinden. In Dingelstädt wird zwei Abende das Kirmesopening wie vor Corona gefeiert.

16. Zahlreiche Kinder gehen am „Weißen Sonntag“ zur Erstkommunion.

Regelrecht über Nacht sind auf dem Gelände der Kapelle der Deutschen Einheit und dem Eichsfeldkreuz nahe Döringsdorf vier überlebensgroße Skulpturen aufgetaucht. Eine Plakette weist sie als die „Guardians of time“, als die Wächter der Zei, aus. Foto: Eckhard Jüngel / Funke Medien Thüringen

17. Am Wochenende sind mysteriöse Figuren, die Wächter der Zeit, am Eichsfeld-Kreuz und der Kapelle der Deutschen Einheit aufgetaucht. Doch der Bauhof Wanfried leistet der katholischen Gemeinde Amtshilfe und transportiert sie ab. Denn die Figuren wurden auf Privatgrund gestellt. Die Eichsfelder Abiturienten haben ihren letzten Schultag, bevor es in die Prüfungen geht.

18. Die Zahl der Straftaten ist im Jahr 2022 angestiegen, steht in der polizeilichen Kriminalstatistik. Sie wird in Nordhausen vorgestellt. Im Sonderbauausschuss in Heiligenstadt werden die nachgebesserten Pläne für das Gästehaus St. Klemens im Klostergarten in den Stadtrat verabschiedet. Im Heiligenstädter Garagenstreit am Bahnerstieg kehrt keine Ruhe ein. Die Pächter fühlen sich im Stich gelassen, auch wurde die Pacht vom neuen Besitzer erhöht. Der Verein Coworking expandiert nach Leinefelde. Der zweite Standort neben Heiligenstadt soll an Märtens Teich sein.

19. Eine Stationsschließung in Reifenstein sorgt für Ärger und Irritationen bei den Patienten. Es handele sich nur um eine Station, nicht die gesamte Urologie, wehrt sich das Klinikum. Die Stadt Heiligenstadt erreicht eine Nachricht, dass sich Klimaaktivisten am 20. April auf Straßen in Heiligenstadt festkleben wollen. In sozialen Netzwerken unterbreiten die Eichsfelder Vorschläge, wie mit ihnen zu verfahren sei. Die Klimakleber aber bleiben dem Eichsfeld fern. Die Kowo reagiert auf Vorwürfe im Garagenstreit, sie hatte den Komplex verkauft. Die Pächter aber reden von einem Vorkaufsrecht, das ihnen nicht eingeräumt wurde. Der Bluescaravan gibt in Lindewerra das Auftaktkonzert.

20. Im Prozess wegen versuchten Mordes in Worbis vor dem Amtsgericht Mühlhausen zerreißen die Verteidiger in ihren Plädoyers die Zeugenaussagen in der Luft. In Leinefelde steht plötzlich ein Teil des Kerngeländes für die Landesgartenschau zum Verkauf, ein Investor soll die Erschließung vornehmen.

21. Der Lionsclub entwickelt die Idee einer Kulturtafel mit den Tafeln des Eichsfeldes. Die Idee ist, Spender zu finden, die Eintrittskarten spendieren oder weitergeben, damit Bedürftige mal in den Genuss eines Konzertes kommen, was sonst nicht finanzierbar ist. Im Eichsfeld und Umgebung brechen Unbekannte vermehrt Milchtankstellen auf und richten mehr Schaden an als die Beute wert ist. Die Ergebnisse der Tourismusanalyse, beauftragt vom HVE, sind da. Es gibt noch einiges nachzubessern in der Region, zum Beispiel die Beschilderung von Wander- und Radwegen oder auch, dass nicht genug Eichsfelder Genuss auf die Tische der Restaurants kommt. Der Mammutprozess wegen versuchten Mordes in Worbis ist beendet. Der Streit war zwischen armenischen Großfamilien eskaliert. Da ein Mordversuch nicht nachzuweisen ist, gibt es Bewährungsstrafen. Am Abend kommen die Feuerwehren von Dingelstädt in Kefferhausen zusammen, um zu wählen. Doch die Wahl zum Stadtbrandmeister fällt aus. Auch die Feuerwehrsatzung soll wieder auf den Tisch kommen. In ihr hatte sich Bürgermeister Andreas Fernkorn ausbedungen, das letzte Wort zu haben bei einer Wahl zum Stadtbrandmeister.

22. Der Fotoclub Göttingen sucht sich die Burg Hanstein als Ort für die Siegerehrung des niedersächsischen Fotowettbewerbes aus. Die Ritterschaft erweist sich als hervorragender Gastgeber.

23. In Hüpstedt und Helmsdorf werden die Bürgermeister neu gewählt. David Breitenstein (CDU) gewinnt in Helmsdorf. In Hüpstedt gab es gar keinen Kandidaten. Mehr als 70 Prozent der Wähler schrieben Claudia Kummer (parteilos) auf den Zettel. Sie nahm die Wahl an. Allerdings lag die Wahlbeteiligung nur bei 19,2 Prozent. Nur knapp jeder Fünfte ging wählen. Nach einjähriger Sanierung wird die Kirche in Holungen neu eingeweiht.

24. Geschwindigkeit ist im Eichsfeld nicht mehr die Hauptunfallursache, sondern Wild auf der Fahrbahn. Der Trend bestätigt sich auch beim Blitzermarathon. Die Stadt Leinefelde-Worbis hat, wie jetzt bekannt wurde, in einem nichtöffentlichen Stadtrat am 17. April den Verkauf von Stadt L beschlossen.

25. Die Regentrude von Martin Gobsch verlässt Erfurt und tritt die Reise ins Eichsfeld an. Das mechanische Puppentheater wird im Stormmuseum in Heiligenstadt eingebaut.

Das Häuschen im Eingangsbereich vom Freibad Hundeshagen, wo auch ein Imbiss untergebracht ist, wurde von Unbekannten mit rohen Eiern beworfen. Schwimmmeister Peter Bürger ist sauer. Foto: Eckhard Jüngel / Funke Medien Thüringen

26. In Hundeshagen bereitet man die Freibadsaison vor. Doch nun muss auch noch das Häuschen neu gestrichen werden. Unbekannte bewarfen es mit rohen Eiern. Ein Sperrmüllfund in Dingelstädt beschäftigt die Polizei. In einer Kiste lagen nämlich eine Schreckschusswaffe und mehrere Messer. Leinefelde bekommt einen neuen Busbahnhof, doch in der Bevölkerung trifft das Vorhaben auf Unverständnis. Am Lingemann-Gymnasium in Heiligenstadt veranstalten Schüler einen Kuchenbasar, der Erlös geht an Lisa in Günterode. In der Gemarkung Bischhausen, direkt an der Grenze zu Bischhagen im Eichsfeld, weiden Kupferdiebe ein Windrad regelrecht aus. Martinfeld erhält die Gelbe Schleife der Division Schnelle Kräfte. Sie besteht aus Reservisten und hilft Soldaten und deren Angehörigen in Not.

27. Eine Tierschützerin von Peta erhebt schwere Vorwürfe gegen einen Niederorscheler Tierhalter. Das Veterinäramt des Landkreises dagegen sieht keine schweren Verstöße. Der neue Rundwanderweg und eine Verweilstation rund um den Hülfensberg und Geismar werden eröffnet.

28. Die Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst bedeutet nichts Gutes für die Städte im Eichsfeld und den Landkreis. Sie müssen tiefer in die Kassen greifen, was wiederum die Investitionssumme in andere Dinge vermindert. Sie fordern nun höhere Schlüsselzuweisungen vom Land, um die Kosten zu kompensieren.

29. Die Wildwarnanlage bei Kallmerode soll im Herbst betriebsbereit sein. Jetzt starten die Arbeiten, um die neue B 247 an den Autobahnzubringer bei Leinefelde anzuschließen. In Stöckey startet die erste Kult-Karren-Konferenz mit Oldtimern vor allem aus DDR-Zeiten. Beim THW in Heiligenstadt legen Anwärter aus vielen auswärtigen Ortsverbänden wichtige Prüfungen ab.

29. / 30. An vielen Orten im Kreis lodern Maifeuer, werden Maibäume gesetzt und Tanzveranstaltungen angeboten.

Mai

2. In Beuren hoffen die Anwohner auf eine Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrt, das Tempo sollte am besten auf 30 km/h gesenkt werden. Und die Bewohner befürchten einen Kollaps, wenn noch die zukünftige Westspange von Leinefelde bei ihnen an die L 3080 angebunden wird. Sie fordern eine Ortsumfahrung. Bei Weißenborn-Lüderode ist ein alter Angelteich saniert und als Refugium für Lurche und Molche umgebaut worden. Bei einem Arbeitseinsatz reinigen die Birkunger Kirmesburschen den Stationsweg. Im Stadtrat von Heiligenstadt machen sich die Garagenbesitzer vom Bahnerstieg noch einmal Luft und fordern eine schnelle Lösung.

3. Die Landesentwicklungsgesellschaft zeichnet die Berlingeröder Firma McAirlaids als Weltmartkführer aus. Im Wandertagsbüro laufen die Vorbereitungen für 2024 auf Hochtouren, weit mehr als 140 Wandertouren sind für den Deutschen Wandertag bereits eingereicht. In Heiligenstadt schließt ein Gardinengeschäft für immer. Die Inhaberin setzt sich zur Ruhe, hat keine Nachfolger gefunden. In Worbis gestalten Regelschüler ein Projekt zur Innerdeutschen Grenze und nutzen dafür Künstliche Intelligenz.

4. Die Eichsfeldwerke eröffnen die erste Schnellladestation für E-Autos am Klinikparkplatz in Heiligenstadt. Weitere sollen folgen. Der Heiligenstädter Schwimmverein kann sich vor Anfragen kaum retten, wegen der Pandemie gab es keinen Schwimmunterricht, man könne noch viel mehr Kurse anbieten, hätte man genug Übungsleiter, heißt es. In Stöckey gibt es jetzt weitere Nisthilfen für Schwalben und Mauersegler, sie wurden ehrenamtlich gebaut und angebracht.

Marie Weber kontrolliert nach dem Einbau des neuen Kassensystems, ob die Milchtankstelle wieder richtig funktioniert. Sie wurde von Einbrechern heimgesucht. Foto: Sebastian Grimm / Funke Medien Thüringen

5. In Leinefelde sind Investoren für die Gartenstadt zur Landesgartenschau gefunden. In Kaltohmfeld machen sich Eltern wegen eines fehlenden Gehwegs seit Jahren Sorgen, die Kinder müssen auf dem Weg zum Schulbus die Straße benutzen, aber vor 2026 werde sich da nichts tun, heißt es aus Leinefelde-Worbis. Das Architektenbüro Stadermann aus Hausen erhält eine hohe Auszeichnung für einen Gebäudekomplex in Erfurt. In Bernterode bei Heiligenstadt finden sich plötzlich mehr als 40 Ferraris ein und sorgen für Aufsehen. Der Deutschlandclub ist unterwegs und macht in Stefan Springsguths Agrarbetrieb Station.

6. In Brehme macht man sich Gedanken um ein neues Energiekonzept. Das hat schon die Aufmerksamkeit der gesamten VG geweckt. Nachdem vor 14 Tagen eine Milchtankstelle in Steinbach Opfer von Einbrechern wurde, kann wieder Milch geholt werden. Der Schaden ist beseitigt, es musste ein ganz neues Kassensystem eingebaut werden. Die Feuerwehr Küllstedt bekommt ihr neues modernes Löschfahrzeug.

7. Da sich 2022 in Bornhagen für die diesjährige Kirmes keine Platzmeister gefunden haben, gibt es eine Premiere: Die Kirmesmädels bereiten die Kirchweih komplett in Frauenhand vor und holen Swagger am Himmelfahrtswochenende auf die Burg.

8. So langsam machen sich die Parteien im Eichsfeld bereit, sich um Kandidaten für die Landratswahl im kommenden Jahr zu kümmern beziehungsweise haben die ersten Bewerber. Aber so richtig heraus will mit der Sprache noch niemand. Die Heiligenstädter Bergschwestern unterstützen Hilfsprojekte nach einem Zyklon in Mosambik. Ein heftiger Platzregen am Wochenende hat den frisch sanierten Stationsweg von Geismar zum Hülfensberg hinaus an einigen Stellen ausgespült und beschädigt.

9. Der Start in die Freibadsaison ist etwas getrübt. Zwei der neun Bäder im Kreis müssen geschlossen bleiben, da sich kein Schwimmmeister gefunden hat. Die andauernde Kälte tut ihr Übriges. Die meisten Bäder wollen erst am 1. Juni starten, hoffen auf Sonne und Wärme. Der Mietergarten auf den Heiligenstädter Liethen hat sich nach einem Jahr gut etabliert und ist ein Treffpunkt der Generationen geworden. In Bischofferode fordern die Bürger seit Jahren, dass sich etwas am Spielplatz und in einer maroden Straße tut, Abhilfe ist aber weiter nicht in Sicht.

Der Rucksack ist leicht und schwer zugleich. Er ist mit Fotos krebskranker Menschen bestückt. Katharina Baudisch trägt ihn beim Rennsteiglauf, um ihnen und anderen Patienten Mut zu machen. Foto: Daniel Wiegand / Funke Medien Thüringen

10. In Leinefelde wird ein Bauprojekt hoch gelobt. Aus einem alten Landkreisgebäude wurden mehrere hochmoderne barrierefreie Wohnungen, die selbst den Landesgleichstellungsbeauftragten in Staunen versetzen. Katharina Baudisch aus Heiligenstadt will beim Rennsteiglauf im Halbmarathon ein Zeichen setzen. Sie hat eine Krebserkrankung hinter sich und will einen Rucksack mit den Fotos von Leidensgenossinnen tragen.

11. Brehme steht im Halbfinale einer Aktion eines Thüringer Privatsenders. Um ein Konzert mit Boss Hoss zu gewinnen, müssen 30 Aufgaben erfüllt werden, die etwas mit Weihnachten zu tun haben, und die haben es in sich, Konkurrent ist Elxleben an der Gera. Nur eine Woche ist Zeit, die Brehmer brauchen Hilfe. In Leinefelde wollen junge Musikschüler das Musical Mary Poppins auf die Bühne bringen.

12. Ein Bauprojekt am Heiligenstädter Vitalpark steht kurz vor der Eröffnung: Die zwei Millionen Euro teure Entdeckersauna. Aber auch die Kapazität des Hotelrestaurant soll erhöht werden. Der Umbau kostet rund 650.000 Euro und soll im Herbst fertig sein. Das Eichsfeldmuseum bekommt eine unerwartete Schenkung. Unter den drei Gemälden mit Eichsfeld-Bezug findet sich ein außergewöhnlicher „Heinlein“. Er zeigt nicht wie gewohnt eine idyllische Landschaft, sondern die Baustelle des alten Heizwerkes von Heiligenstadt. Das Eichsfeld-Klinikum ist jetzt Teil einer Initiative von WHO und Unicef in Sachen „Babyfreundliches Krankenhaus“. Es soll mehr natürliche Geburten, weniger Kaiserschnitte geben. Junge Auszubildende brechen eine Lanze für die Baubranche und erzählen, wie sich ihr Beruf technisch gewandelt hat. Fank Müller aus Lutter wird am Abend in Büttstedt neu in den Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes gewählt, er ist der neue Sprecher der Alters- und Ehrenabteilung, tritt die Nachfolge des im Oktober verstorbenen Willibald Nebel an.

13. In Streitholz geht es in die 700-Jahrfeier. Das Dorf zählt keine 80 Einwohner, feiert aber wie eine Großstadt beim Bürgermeister auf dem Bauernhof. Der Landesverband der Jäger tagt im Eichsfeld. Ludwig Gunstheimer will nicht länger den Rat von „selbsternannten Experten“ und Klimaklebern ertragen und auch keine Windräder im Wald sehen.

14. In der Dingelstädter Kleingartenanlage „Am Bach“ wird eifrig gewerkelt. 14 Helfer renovieren den Sandkasten, spannen ein Sonnensegel und bauen ein nagelneues Klettergerüst. Die Dingelstädter sind einer der fünf Preisträger der „Thüringer Gartenfreu(n)de“ unserer Zeitung und haben für ihr Projekt 1000 Euro gewonnen. Tausende Gäste tummeln sich beim Autofrühling in Heiligenstadt, im Eichsfeldmuseum wird der langersehnte Veranstaltungsraum eingeweiht.

15. Der Einzelhandel und die Wirtschaft sorgen sich zunehmend um die Zukunft. Der Mindestlohn sorge nicht für mehr Mitarbeiter, so die einhellige Meinung. Vielmehr müsse es um einen gezielten Zuzug von Fachkräften gehen. Auch die Lieferketten und Preisentwicklungen lassen den Unternehmern die Zornesröte ins Gesicht steigen. Das Dingelstädter Freibad hat wahrhaftig trotz der Kälte die Saison eingeläutet und mit sieben todesmutigen Kindern die ersten Gäste begrüßt.

Die Eichsfelder Freibäder stehen in den Startlöchern und hoffen dieses Jahr auf viele Gäste. Schwimmmeister Marco Kempe (rechts) und Bernd Hartmann frieren aber. Eine Kältewelle sucht das Eichsfeld heim. Foto: Eckhard Jüngel / Funke Medien Thüringen

16. Seit dem Einbau des mechanischen Puppentheaters zum Märchen die Regentrude im Stormmuseum läuft der Probebetrieb und sorgt für Begeisterung. Eröffnet wird es am 18. Juni zum Rosenfest. Auf der B 247 kippt ein vollbeladener Traktor-Anhänger um, ein Mensch wird verletzt. Die Straße zwischen Ferna und Wintzingerode ist mehrere Stunden gesperrt.

17. Brehme hat alle Aufgaben gelöst und an der Festhalle einen riesigen Mai-Nachtsmarkt aufgezogen. Aber Elxleben hat es auch geschafft. Bei der Schätzfrage am Ende ist die Enttäuschung groß, Brehme unterliegt. Die Bücherhütte bei der Ko-ra-le ist fertig. Eine Menschenschlange hilft beim Einräumen.

18. Rund 6500 Pilger zieht es zur Männerwallfahrt nach Klüschen Hagis. Der Küster Heinrich Heckeroth erhält dort die Elisabeth-Medaille des Bistums.

Etwa 6500 Menschen pilgern an Christi Himmelfahrt zur traditionellen Männerwallfahrt zum Klüschen Hagis. „Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark“, lautete in diesem Jahr das Leitwort. Foto: Eckhard Jüngel / Funke Medien Thüringen

19. Der Zahn der Zeit hat am Leinefelder Busbahnhof genagt, der vor etwa 30 Jahren gebaut wurde. Ein Gutachten ergab, dass ein Neubau günstiger als eine Instandsetzung sei. Rund 2,9 Millionen Euro wird das Projekt kosten, das wieder das Architektenbüro Stadermann betreut, das schon den alten gebaut hatte.

20. In Holungen werden gleich zwei Jubiläen gefeiert. Einmal 135 Jahre Feuerwehr und zum anderen 30 Jahre Jugendwehr.

21. Hunderte Frauen pilgern zur Frauenwallfahrt auf den Kerbschen Berg, der moderne und kurzweilige Gottesdienst kommt gut an. In Niederorschel gibt es eine 33 Meter lange Kaffeetafel, um die Sanierung der Kirche zu unterstützen. Die ersten Eichsfelder Filmpreise sind übergeben. Das dreitägige Filmfestival im Heiligenstädter Barockgarten kam recht gut beim Publikum an.

22. Eine Unternehmerin aus Wingerode hat 100.000 Euro Spenden gesammelt, um einen Schulneubau in Namibia zu realisieren. In Dingelstädt ist die Lüftungsanlage an einem Autohaus in Brand geraten, die eigentlich abgerissen werden soll. Die Feuerwehren aus Dingelstädt, Kreuzebra und Kefferhausen verhindern Schlimmeres. Am Abend bricht ein Unwetter über die Dörfer rund um den Rusteberg herein. Die Feuerwehren haben alle Hände voll zu tun, um in Burgwalde, Rustenfelde, Uder und Birkenfelde Schlamm und Geröll von den Straßen zu beseitigen. Insgesamt gibt es zehn Einsätze.

23. In Lutter hat ein Großprojekt begonnen. Die Ortsdurchfahrt wird in den kommenden zwei Jahren nur eingeschränkt befahrbar sein. Sie wird komplett erneuert. Es werden mehrere Millionen Euro investiert. Beim Kulturausschuss in Heiligenstadt heißt es, man komme mit Planungen für den Kornspeicher nicht weiter, solange es keine archäologischen Grabungen gegeben habe. Das Landesamt weist das weit von sich, erst wenn es konkrete Planungen gebe, könne man aktiv werden.

24. Die Brauerei Neunspringe in Worbis schließt sich der Forderung nach mehr Pfand für Glasflaschen an. Zuwenig kommen zurück, pro Jahr müssen 1,2 Millionen 0,33er Glasflaschen in dem Eichsfelder Unternehmen nachgekauft werden. In Silberhausen findet erstmals ein Hochwasserinformationstag mit Ministerien und Landesämtern statt. Burgwaldes Wehrführer Dominik Lott nutzt die Gelegenheit, um mit den Behörden ins Gespräch zu kommen, wie Burgwaldes Starkregenproblem alsbald vernünftig gelöst werden kann.

25. In drei Eichsfelder Städten sind Feuerwehreinsatzzentralen eingerichtet. Sie sollen bei lokalen Unwetterereignissen die Rettungsleitstelle entlasten und die Wehren mit ihrer lokalen Ortskenntnis koordinieren. Die Heiligenstädter Zentrale war beim Starkregen Anfang der Woche bereits im Einsatz. In Großtöpfer entsteht im Gutshof ein Schrank der Geschichte. Für das Eichsfeld-Journal, das zweimal im Jahr erscheint und die Eichsfelder Heimatzeitschrift ablöst, muss wegen des hohen Interesses die Auflagenstärke erhöht werden. In Heiligenstadt findet der Festakt zu 1050 Jahre Ersterwähnung statt. Dabei werden vor allem die Vereine und die Menschen in den Mittelpunkt gerückt und deren Vertreter in die ersten Reihen gesetzt.

27. Der Arenshäuser Männergesangverein will sich nicht dem um sich greifenden Chorsterben hingeben, sondern plant schon für den 100. Geburtstag im nächsten Jahr.

28. Zwei Tage lang kommen insgesamt wieder mehr als 1000 Besucher auf die Burg Gleichenstein, um sich über die Geschichte der Burg zu informieren und einen Blick auf das meist verschlossene Privatgelände zu werfen.

55 Bilder, etwa 500 Menschen im Umzug und, wie das Ordnungsamt schätzt, rund 10.000 Menschen an den Straßenrändern: Der große gemeinsame Festumzug 1050-Jahre Heiligenstadt und 660. Heimensteiner Kirmes zog die Gäste wie ein Magnet an. Foto: Eckhard Jüngel / Funke Medien Thüringen

29. In Heiligenstadt krönt ein großer Festumzug mit 55 Bildern, mehr als 500 Teilnehmern und zehntausend Zuschauern die 1050-Jahr-Feier der Stadt Heiligenstadt und die 660. Heimensteiner Kirmes. Ein frei laufender Hund, der immer wieder die Autobahn beim Rastplatz Eichsfeld betritt, kann von der Feuerwehr eingefangen werden. Einen Tag später sind die Besitzer des Ausreißers gefunden. Winfried Albrecht aus Mackenrode wird im Pfingstgottesdienst mit der Elisabeth-Medaille des Bistums Erfurt überrascht.

30. In Leinefelde soll eine Wand an „Haus Mitte“ verschönert werden. Entstehen sollen Stadtmotive aus der Geschichte. Das Dorf Epschenrode ist ebenso alt wie Heiligenstadt. Dort bereitet man sich auf ein rauschendes Jubiläumsfest vor.

31. Jürgen Hartmann aus Worbis hat wieder einmal etwas Irres vor. Er will im Juni in nur knapp drei Tagen auf seinem Simson SR 2, Baujahr 1969, von Worbis nach Wien fahren. Derzeit wird das Moped in einer Spezialwerkstatt in Hüpstedt generalüberholt und für die Tour präpariert. In Hundeshagen ist man stinksauer. Eigentlich sollte das Waldbad am 1. Juni pünktlich zum Kindertag öffnen, doch Vandalen haben Flaschen und Glasscherben in das Becken geworfen. Vor einigen Tagen hatten Vandalen bereits das Eingangshäuschen mit rohen Eiern beworfen. Bevor nicht der letzte Splitter Glas gefunden ist, kann das Bad nicht öffnen. Die Kirche St. Anna in Haynrode braucht neue Glocken. Jetzt bereitet man Spendenaktionen vor, unter anderem einen Sponsorenlauf. Am Abend wird in Heiligenstadt auf der Vertreterversammlung der VR-Bank Mitte Vorstand Uwe Linnenkohl nach fast 43 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet. 20 Jahre war er Vorstand und maßgeblich an der Entwicklung der Bank beteiligt, die 2022 eine Bilanzsumme von 2,7 Milliarden Euro auswies.

Juni

1. Der 18. Benefizlauf in Heiligenstadt bringt neue Rekorde. 585 Teilnehmer, so viele wie noch nie, 36 Staffeln und eine Spendensumme von insgesamt 2500 Euro. Die geht an die Emmaus Hospiz- und Palliativdienste in Reifenstein. In Worbis findet zum Kindertag ein richtig großes Kinderfest statt. Ein Unfall im Höllbergtunnel auf der A 38 geht glimpflich ab. Ein Pkw war mutmaßlich nach dem Überholen eines Lkw zu früh eingeschert und touchierte den Laster. Das Auto stellte sich quer und wurde noch mehrere Meter vom Lkw geschoben. Verletzt wurde niemand, der Tunnel für die Bergungsarbeiten aber längere Zeit voll gesperrt.

2. In Worbis beginnt ein Reichsbürgertreffen auf der Bonda-Ranch. Die Polizei führt Großkontrollen durch, erwartet werden bis zu 300 Reichsbürger und Rechtsextreme zum „2. Zukunftskongress“ aus dem ganzen Bundesgebiet. Andreas Kahlmeyer aus Rustenfelde ist gerade einmal 20 Jahre alt, wirkt aber ehrenamtlich mit Ausnahmegenehmigung des Bistums als Diakonatshelfer und darf Wortgottesdienste leiten und auch predigen. In Küllstedt sind 74 Wanderer aufgebrochen, um traditionell nach Walldürn zu pilgern. Der DRK-Kindergarten Sonnenschein in Leinefelde feiert seinen 50. Geburtstag. Ein Hamburger erzählt, warum er vor zwei Jahren den Campingplatz in Wahlhausen übernommen und den Schritt, ins Eichsfeld zu kommen, nie bereut hat. In Leinefelde bahnt sich zudem ein Verkehrschaos an. Die Zeißstraße wird gesperrt, Unternehmer wissen nicht mehr, wie sie und ihre Anlieferer auf ihre Grundstücke kommen sollen. Am Abend brennt in Uder eine Wohnung.

3. Die Nacht der Kultur lockt viele Gäste in die Heiligenstädter Innenstadt. In Leinefelde wird derweil das Stadtfest gefeiert. In Epschenrode begeht man das 1050-jährige Jubiläum. In Rohrberg kommen so viele Besucher zum Super-Motocross-Event „Flight Club”, dass für Sonntag ein Zusatztermin anberaumt werden muss. Über 1000 Gäste werden gezählt.

4. In Heiligenstadt wird kräftig weitergefeiert, Kinderfest und Neptuntaufe sorgen für eine volle Innenstadt.

5. Raphael Heinze ist einer der letzten Schäfer im Eichsfeld. Er erzählt aus seinem Alltag. Auf die Pendler Richtung Göttingen und Kassel kommen harte Wochen zu: Rund um das Dreieck Drammetal wird auf der A 7 kräftig gebaut, es sind Umleitungen in Kauf zu nehmen. Es stellt sich heraus, dass die Menora, die vor wenigen Tagen dem Eichsfeldmuseum übergeben wurde, keine ist. Es ist viel mehr ein verschollen geglaubter Kerzenhalter aus der Aegidienkirche.

6. Carsten Schneider ist der neue Werkleiter des WAZ Eichsfelder Kessel, der will elf Millionen Euro investieren. Bei einem Arbeitsunfall in Breitenholz wird ein Mann schwer verletzt. Frank Huke hat in vielen Stunden Eigenleistung für Kallmerode eine Radfahrklause gebaut. In Leinefelde treibt ein Exhibitionist sein Unwesen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Jägerschaft Heiligenstadt rettet mit ihren Drohnen an einem Tag vor der Grasmahd fünf Rehkitzen das Leben.

7. Der Garagenstreit in Heiligenstadt geht weiter. Der Verkauf der Grundstücke an einen Investor ist rechtens, heißt es. Doch die Pächter machen weiter Druck auf Kowo und die Stadt. Im Eichsfeldmuseum wird eine neue Ausstellung zu einem Wachstedter Komponisten eröffnet.

8. Mit Blumenteppichen und Prozessionen wird in vielen Orten der Fronleichnamstag begangen. Die alte Zigarrenfabrik in Gerbershausen soll zu einem Wohnkomplex umgebaut werden. An Burg Scharfenstein geht es in die letzten Vorbereitungen auf dem Konzertgelände für das Event mit Scooter. In Gerterode gründet sich ein neuer Heimatverein.

9. Der Schulcampus in Leinefelde wird nicht wie geplant im Jahr 2025 fertig, teilt das Bistum Erfurt mit. Jetzt wird vom Schuljahr 2027/28 gesprochen. Das Bistum ist von den alten Gestaltungsplänen abgerückt und lässt neue entwickeln. In Sachen Garagenstreit in Heiligenstadt keilt jetzt die CDU gegen Bürgermeister Spielmann und wirft schwere Versäumnisse vor. Bei Hessenau brennt eine Wiese direkt an der Bahnstrecke. Der Zugverkehr muss kurzzeitig unterbrochen werden. Die Eichsfeldwerke können die Gaspreise wieder senken, geben Ersparnisse im Einkauf an die Kunden weiter.

Rund 7000 Fans raven am 10. Juni mit Scooter unterhalb der Burg Scharfenstein. Nicht nur aus dem Eichsfeld reisten die Fans an. Foto: Sebastian Grimm / Heiligenstadt

10. 5000 Technofans raven mit Scooter auf Burg Scharfenstein. Erst im Nachgang kam heraus, was für eine Diva H.P. Baxxter ist, nichts passte ihm, er wollte erst gar nicht auftreten. In Leinfelde wird zudem ein Maskottchen für die Landesgartenschau gesucht.

11. In Werningerode wird das neue Dorfgemeinschaftshaus eingeweiht, in das die Landgemeinde Sonnenstein 750.000 Euro gesteckt hat. Bei der Antoniuswallfahrt in Worbis predigt der Bischof von Görlitz.

12. Auch die Eichsfelder Apotheken wollen sich am Protesttag beteiligen und einen Tag schließen. Sie kämpfen gegen Personal- und Medikamentennotstand. In der Debatte um die Garagen in Heiligenstadt und die Angriffe der CDU kontert Johannes Rauch als BI-Chef und moniert, dass hier schon der Wahlkampf für 2024 eröffnet werde.

13. Der WAZ Eichsfelder Kessel stellt Bauprojekte in Deuna vor, in die 1,8 Millionen Euro fließen sollen. Unbekannte haben den noch nicht mal fertigen Pavillon am Neunbrunnen bei Heiligenstadt beschmiert. Im Bärenpark Worbis sind neue Lehrpfade entstanden, Getränke gibt es dort jetzt in Mehrwegbechern.

14. In Geisleden fällt der Startschuss für besondere Bürgerprojekte. Die Gemeinde sammelt Vorschläge aus der Bevölkerung. Bei einer Abstimmung soll entschieden werden, was umgesetzt wird. Gewollt ist aber auch das Mittun der Bürger. Das Budget beträgt 5000 Euro. Die Straßensanierungen im Gewerbegebiet in Leinefelde gehen voran, trotzdem gibt es neue Sperrungen. In Heiligenstadt wird die Entdeckersauna am Vitalpark offiziell übergeben. Gäste aber können erst ab Mitte Juli hinein, noch sind einige Restarbeiten nötig. Die Stadt Leinefelde-Worbis darf trotz angespannter Haushaltsmittel einen Millionenkredit aufnehmen.

Beamte der Kriminaltechnik Nordhausen und weitere Polizeibeamten sichern in der Heiligenstädter Cranachstraße Spuren. Ein Mann hatte auf seine 81-jährige Nachbarin eingestochen und sie schwer verletzt. Foto: Eckhard Jüngel / Funke Medien Thüringen

15. In Heiligenstadt sticht ein 34-Jähriger auf eine 81-jährige Nachbarin ein. Die Polizei kann den Täter überwältigen. Die Frau muss in der Nacht notoperiert werden, ist erst einen Tag später vernehmungsfähig. Der Täter ist zunächst in eine Psychiatrie, dann in U-Haft überstellt worden. Unbekannte haben Kirchenfenster in Helmsdorf zerstört. In Heiligenstadt kommen zahlreiche Menschen auf der Wilhelmstraße zum Tag der offenen Gesellschaft zusammen. In der Fußgängerzone wird eine lange Kaffeetafel aufgebaut. Zahlreiche Institutionen bringen sich ein. In den Eichsfelder Bussen werden elektronische Kontrollgeräte für die Fahrscheine eingebaut.

16. Heiligenstädter Gymnasiasten lassen einen Stratosphärenballon aufsteigen. Es ist der erste dieser Art im Eichsfeld. Nach einer größeren OP ist Bärin Laura wieder mit ihrem pelzigen Freund Pedro im Bärenpark vereint. Binnen weniger Stunden ereignen sich auf regennasser Fahrbahn drei Unfälle auf dem Eichsfelder Abschnitt der A 38.

17. Am Mahnmal am ehemaligen Grenzzaun des Grenzlandmuseums in Teistungen wird ein Kranz in Gedenken an die Opfer des 17. Juni 1953 niedergelegt, es ist der 70. Jahrestag. Der Motorsportclub Heiligenstadt teilt mit, dass man vorfristig das Nennportal für das Ibergrennen schließen musste, weil das Fahrerlager aus allen Nähten platzt.

18. Tausende Gäste strömen in Heiligenstadt zum Raphael-Familienfest. Im Grenzmuseum Schifflersgrund wird ebenfalls der Opfer des 17. Juni gedacht, es gibt Zeitzeugengespräche, der hessische Ministerpräsident ist da. Kurz, bevor Jürgen Hartmann mit dem SR 2 nach Wien aufbricht, erhält er von Pfarrer Peter-Michael Schmudde den Reisesegen. In Heiligenstadt wird zum Rosenfest im Stormmuseum das Puppentheater offiziell eröffnet.

20. Vor dem Arbeitsgericht Nordhausen gewinnt die frühere Kämmerin der Stadt Leinefelde-Worbis den Prozess wegen ihrer Kündigung. Im Interview spricht Johannes Oerding über das Eichsfeld und seinen nächsten Auftritt in der Nachbarschaft in Bad Sooden-Allendorf. In Wilbich ist die letzte Straße saniert und wird feierlich übergeben.

21. Drei Orte im Eichsfeld kommen nun für den Standort eines neuen Bergwerkes in Frage. Dabei sind vor allem Zwei-Standort-Varianten im Gespräch. Haynrode, Bernterode/Schacht und Leinefelde werden genannt. Es stellt sich heraus, dass ein vor knapp zwei Wochen tot aufgefundener Luchs bei Jützenbach illegal abgeschossen wurde. Die Großkatzen stehen unter strengem Schutz, jetzt schalten sich Landesjagdverband und Naturschutzministerium ein, verurteilen den Vorfall auf das Schärfste. In Heiligenstadt halten Mitarbeiter des Vitalparkes einen Mann fest, der in den Saunabereich hineinfotografiert hat, in dem sich natürlich unbekleidete Menschen aufgehalten haben. Der Schwede wird polizeilich vernommen, die Bilder gelöscht, er muss eine Sicherheitsleistung erbringen. Im Eichsfelder Kreistag gibt es Debatten um Flüchtlinge und die Schulsozialarbeit. Am Abend bricht ein Unwetter über Burgwalde herein, gerade noch so können die Feuerwehrleute das Dorf schützen.

In Burgwalde kommt es bei Starkregen immer wieder zu Überflutungen und Schlamm im Ort. Eine provisorische Barriere auf einem Feld oberhalb von Burgwalde soll für Abhilfe sorgen. Foto: Eckhard Jüngel / Funke Medien Thüringen

22.. Über Nacht sind die Wächter der Zeit bei Döringsdorf wieder aufgetaucht. Jetzt stehen sie auf einem Privatgrundstück. Jedes Mal, wenn es ein Starkregenereignis gibt, steht die Dingelstädter Straße in Heiligenstadt unter Wasser. Bürgermeister Spielmann bekommt das Signal vom WAZ Obereichsfeld, dass noch dieses Jahr Abhilfe geschaffen werden soll. Der GUV baut als Soforthilfe in Burgwalde einen Damm aus Strohballen und Planen vor dem berüchtigten Maisfeld, von dem bei Starkregen immer wieder Schlamm ins Dorf gespült wird, denn für den Abend ist ein erneutes Unwetter angekündigt. Das kommt auch, sorgt im Eichsfeld für zahlreiche Feuerwehreinsätze, doch Burgwalde kommt nicht davon. Der Damm hält gut was ab, aber er schafft es nicht ganz. Im Worbiser Stadion wurde für 250.000 Euro die Tartanbahn saniert. Das Eichsfeldmuseum erhält endlich den 3D-Druck eines besonderen Apostels. Er ist die Kopie einer Figur der staatlichen Museen Berlins, die von Tilman-Riemenschneider gefertigt wurde und auf dem Mantelsaum ein Gebet in Eichsfelder Mundart aufweist. Die Kreissparkasse hat den 3D-Druck finanziert und ihn als Dauerleihgabe an das Haus gegeben. Und das Lingemann-Gymnasium zeigt Projekte im Rahmen ihres Status’ als Naturparkschule.

23. Der GUV inspiziert den Damm in Burgwalde und kündigt an, sich um Fördermittel zu kümmern, um das Problem im Ort anzugehen. In Leinefelde werden die letzten Regale im alten V-Markt aufgefüllt, er eröffnet als Edeka-Markt wieder die Türen. Ein kleiner Putzabruch in der Kirche Hundeshagen weitet sich zu einer Großbaustelle aus. Am Abend feiern hunderte Gäste auf der Burg Hanstein den Acoustic Sommer.

24. In Uder trifft sich die CDU Eichsfeld, um ihren Landratskandidaten für kommendes Jahr zu küren. Drei Bewerber gibt es. Marion Frant aus Geisleden kann sich im ersten Wahlgang klar mit 63,4 Prozent gegen Heiko Steinecke aus Großbodungen und Cornelius Fütterer aus Bernterode bei Worbis durchsetzen.

25. Beim Ibergrennen in Heiligenstadt fällt vier Mal der Streckenrekord. Patrik Zajelsnik nagelt die Bestmarke schließlich auf 50:563 Sekunden fest. Am Nachmittag gibt es eine besondere Weinprobe. In Vorbereitung des achten Weinfestes testen die Mitglieder des Weinsommervereins die ausgesuchten Weine.

Die Birkunger feierten mehrere Tage ihre Kirmes, einer der Höhepunkte war der traditionelle Festumzug mit Motivwagen, bei denen auch aktuelle Themen wie Klimawandel und Atomausstieg thematisiert wurden. BÜrgermeister Christian Zwingmann muss Haare schneiden. Foto: Eckhard Jüngel / Funke Medien Thüringen

26. Die Birkunger lassen es zu ihrer Kirmes krachen, nehmen Klimakleber, die Grünen und auch ihren eigenen Stadtbürgermeister aufs Korn. Christian Zwingmann, früher Friseur, muss Haare schneiden. Heiligenstadt darf bis 2033 nach erfolgreicher Rezertifizierung den Namen Heilbad und den Status staatlich anerkanntes Soleheilbad tragen. Den Bescheid überbringt Minister Tiefensee persönlich. Das Worbiser Kaufeck wird nun mit Solarpanelen ausgestattet. Der Eichsfelder Nabu-Chef Johannes Hager fordert angesichts der Schäden in Burgwalde ein Umdenken der Landwirte und die Kooperation auf Augenhöhe aller Akteure.

27. In Heiligenstadt erhalten fünf verdiente Eichsfelder die Ehrenbriefe des Freistaates Thüringen. Die Agroma Kalteneber investiert 1,5 Millionen in das Betriebsgelände. Im Heiligenstädter Stadtrat wird Bauamtsleiter Philipp Heinrichs verabschiedet. 23 Jahre wirkte er in der Stadt, wechselt noch einmal nach Eschwege zu neuen Aufgaben. Claudius Hille (Grüne) legt sein Stadtratsmandat nieder, da er beruflich in die Stadtverwaltung wechselt. Zuvor wurden mehrere Bauvorhaben auf den Weg gebracht, zum Beispiel neue Mehrfamilienhäuser auf den Liethen oder für den Zentralneubau des Eichsfeld-Klinikums. Im Dingelstädter Stadtrat wird Manfred Bode nach 43 Jahren aus dem Bürgermeisteramt verabschiedet.

28. Karl-Josef Wand ist jetzt vier Monate hauptamtlicher Bürgermeister der Landgemeinde am Ohmberg. Er spricht über die Einarbeitungszeit, Probleme und Vorhaben.

29. Jürgen Hartmann hat es geschafft. Er hat auf dem SR 2 Wien erreicht, viele Abenteuer erlebt und sich ausgeruht. Die Polizei warnt, dass wieder vermehrt E-Mails und Nachrichten unterwegs sind, in denen sich Betrüger als Polizisten ausgeben.

30. Die Arbeitslosenquote im Eichsfeld liegt jetzt bei 4 Prozent, vor einem Jahr betrug sie 3,3 Prozent. Der Schützenverein Beuren saniert in Eigenregie sein Vereinsheim und übergibt eine neue Schießhalle. In Leinefelde hat der Abriss des alten Busbahnhofs begonnen. In Heiligenstadt findet bei Eco Timber der erste Holzbautag für Handwerker und Partner statt, die Branche soll sich besser vernetzen. Der Ugandakreis Heiligenstadt erweitert sein Patenschaftssystem, bietet weitere Spendenformen an. In Zella beginnen die Feierlichkeiten zu 150 Jahre Feuerwehr. Alfons Rogge, ein Wegbereiter für die Belange der Gehörlosen in ganz Deutschland, stirbt im Alter von 76 Jahren.