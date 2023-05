Maifeuer lodern vielerorts im Eichsfeld

Eichsfeld. In vielen Ortschaften des Eichsfeldes loderten am Sonntag die Maifeuer. Sie luden Jung und Alt zum geselligen Beisammensein.

So wie hier in Uder brannten am Wochenende in zahlreichen Gemeinden des Eichsfelds die Maifeuer zum Sprung in den Wonnemonat. Bei kühlen Getränken und Köstlichkeiten vom Grill wurden sie zum geselligen Treffen für Jung und Alt. Zu den Veranstaltungen hatten zumeist die örtlichen Feuerwehren geladen, doch auch andere Vereine, so wie hier der Kirmesverein, gehörten zu den Organisatoren.

In manchen Ortschaften wurde traditionell in den Mai getanzt. Vereinzelt schwangen auch vermeintliche Hexen das Tanzbein in der Walpurgisnacht.

Nach Angaben der Rettungsleitstelle Eichsfeld kam es im Rahmen der Maisprungfeiern zu keinen Zwischenfällen. Es sei eine verhältnismäßig ruhige Nacht gewesen, heißt es.