Malwettbewerb für Kindergärten und Grundschulen im Eichsfeld

Eichsfeld. Thüringer Landwirtschaftsministerium vergibt 20 Insektenhotels.

Insgesamt 20 Insektenhotels für Kindergärten und Grundschulen verlost das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) bei einem Malwettbewerb. Diese können dann in der Schule oder im Kindergarten aufgehängt werden und so zum entsprechenden Insektenschutz beitragen. Bis 15. März können noch Mädchen und Jungen die Bilder von Insekten, die sie besonders toll finden, an das Ministerium senden.

In Deutschland gibt es etwa 30.000 verschiedene Insektenarten. Dazu gehören unter anderem Bienen, Hummeln, Schmetterlinge, aber auch Mücken, Käfer, Libellen, Wanzen, Wespen und Ameisen. Ihre Bedeutung für die Umwelt und Ernährungssicherheit ist groß. „Insekten sorgen dafür, dass wir genug zu Essen haben und unsere Natur im Gleichgewicht bleibt.

Viele Insekten bestäuben unsere Pflanzen und sind auch eine Art ‚Müllabfuhr‘, indem sie Rinden, Blätter und tote Tierkörper recyceln und natürliche Gewässer reinigen“, sagt Agrarministerin Susanna Karawanskij (Linke). Und der Schutz bestäubender Insekten gehe alle etwas an. „Mit dem Malwettbewerb wollen wir Kinder frühzeitig dafür sensibilisieren, wie wichtig Insekten für unsere Umwelt und die Gesellschaft sind“, erklärt die Ministerin. Neben Insektenhotels gebe es aber noch weitere Möglichkeiten, Insekten zu schützen und zu bewahren. Wiesenblumen und Kräuter, Obstbäume und Sträucher könnten in Gärten gepflanzt, der Rasen müsse nicht ganz kurz gemäht werden, und Blumen könne man stehenlassen, damit Insekten Nahrung fänden.

Die Teilnahme für Kinder an der Verlosung ist auch ganz einfach. Die Mädchen und Jungen können ein Bild mit Insekten malen und dann postalisch an das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, Werner-Seelenbinder-Straße 8, in 99096 Erfurt schicken.

Den Videoaufruf zur Verlosung gibt es auf den Social-Media-Kanälen des Ministeriums.