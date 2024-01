Mann bei Protest im Eichsfeld von Auto erfasst

Uder Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall in Zusammenhang mit den Protesten der Landwirte in einem Eichsfeld-Dorf. Der Fahrer ist flüchtig.

Am Montagnachmittag wurde bei der Polizei angezeigt, dass ein Versammlungsteilnehmer im Eichsfeld von einem Pkw erfasst und leicht verletzt wurde. Gegen 8.30 Uhr befand er sich laut Bericht der Polizei im Rahmen der Demonstration der Landwirte gemeinsam mit anderen Versammlungsteilnehmern in der Straße der Einheit in Uder, als ein bislang unbekannter Autofahrer den 41-Jährigen mit einem Außenspiegel erfasst und mehrere Meter mitgeschleift haben soll. Der Autofahrer soll seine Fahrt anschließend fortgesetzt haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem bislang unbekannten Autofahrer oder seinem Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei im Eichsfeld unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.