Mann beschädigt im Rausch mehrere Autos und Haustür in Heiligenstadt

Heilbad Heiligenstadt. In Heilbad Heiligenstadt beschädigte ein Mann beim Einparken zwei Autos, bevor er mehrfach gegen eine Haustür schlug. Wie sich herausstellte, war er alkoholisiert.

In der Thomas-Müntzer-Straße parkte ein 59-Jähriger am späten Dienstagnachmittag rückwärts ein und verursachte dabei Beschädigungen an zwei Autos. Laut Polizeiinformationen, wollte er anschließend ein Mehrfamilienhaus betreten, doch der Zutritt blieb ihm verwehrt.

Aufgebracht darüber, schlug er mit den Händen gegen die Haustür bis die Glasscheibe letztlich zersprang. Dabei verletzte sich der Mann an der Hand und musste medizinisch versorgt werden.

Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der 59-Jährige angetrunken war und veranlassten eine Blutentnahme im Krankenhaus. Zudem wurde ihm der Führerschein abgenommen.

