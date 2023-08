Die Polizei sucht in Eschwege nach einem Mann, der Kinder gezielt angesprochen haben soll. (Symbolbild)

Mann entblößt sich in Eschwege vor spielenden Kindern und onaniert vor ihnen

Eschwege. Ein Mann hat sich in Eschwege vor spielenden ausgezogen und vor ihnen onaniert. Nun sucht die Polizei nach dem Unbekannten.

Ein Mann hat sich am vergangenen Freitag im Ginsterweg in Eschwege vor spielenden Kindern ausgezogen und begonnen vor ihnen zu onanieren. Wie die Polizei berichtete, ist am Freitagnachmittag gegen 16.35 Uhr vor dem Hauseingang des Wohnblocks Ginsterweg Nr. 11 eine Gruppe spielender Kinder auf einen Mann aufmerksam geworden, der auf einer Bank saß. Dieser soll die Kinder zunächst beim Spielen beobachtet haben.

Der Mann soll daraufhin einige Kinder gezielt angesprochen und auf sein Geschlechtsteil gezeigt haben, das er dann vor den Kindern entblößte. Zudem habe der Mann begonnen zu onanieren und weiterhin versucht dir Kinder auf sich aufmerksam zu machen und anzulocken. Die Kinder seien letztlich davon gelaufen und hätten Erwachsene zu Hilfe gerufen. Anwohner nahmen daraufhin die Verfolgung des Mannes auf, der jedoch in Richtung Sonnenscheinweg unerkannt entkommen konnte. Auch die Polizei konnte den Mann nicht mehr ausfindig machen.

Der Mann soll um die 30 Jahre alt sein, 170 bis 180 cm groß sein, schwarze kurze Haare und einen drei-Tage-Bart haben. Zudem habe der Mann arabisch gesprochen. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen T-Shirt, das hinten die weiße Aufschrift „Los Angeles“ hatte, zudem habe er eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Kappe und schwarze Schuhe mit weißer Sohle getragen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 05651/925-0 entgegen.

