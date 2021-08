Mann fackelt im Eichsfeld seinen Sperrmüll ab

Wachstedt. Im Eichsfeld hat sich ein Mann mit der verbotenen Entsorgung seines Sperrmülls ein Ermittlungsverfahren eingehandelt.

Zu einer Umweltstraftat kam es am Samstag in Wachstedt im Eichsfeld. Wie die Polizei am Sonntag informierte, habe ein Mann unerlaubt auf seinem Grundstück Wellblechplatten, eine Plane sowie lackierte Holzbretter verbrannt.

Durch die hinzugerufene Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Umgang mit Abfällen wurde gegen den Mann eingeleitet.