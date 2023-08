Die Feuerwehr musste am Montag in Hüpstedt ausrücken.

Mann muss sich aus brennenden Auto retten: Oldtimer steht in Hüpstedt in Flammen

Hüpstedt. Ein Oldtimer geriet am Montag in Hüpstedt in Brand. Darum fing der VW Käfer Feuer:

Ein Oldtimer geriet am Montagnachmittag in der Mühlhäuser Straße aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Wie die Polizei mitteilte, schlugen aus dem Motorraum des Volkswagen Käfer Flammen. Die Feuerwehr musste ausrücken, um das 50 Jahre alte Fahrzeug zu löschen. Der Fahrer habe sich jedoch selbstständig aus dem Auto retten können. Der entstandene Schaden belaufe sich auf etwa 10.000 Euro.