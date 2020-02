Manuel Müller aus Leinefelde trifft RB-Star José Tasende

Einmal Einlaufkind sein, mit einem Fußballer den Stadionrasen bei einem großen Spiel betreten – das ist der Traum, den viele kleine Eichsfelder träumen. Erfüllt hat er sich für Manuel Müller. Der acht Jahre alte Leinefelder durfte beim Bundesligaspiel RB Leipzig gegen Werder Bremen am vergangenen Samstag RB-Star Angelino, der mit bürgerlichem Namen José Ángel Esmorís Tasende heißt, aufs Feld führen. Und das in der mit über 43.800 Zuschauern gefüllten RedBull-Arena. Hand in Hand mit dem Linksverteidiger, der von Manchester City kommt, ging es auf den Platz.

Die Idee, sich beim Radiosender MDR Jump für die Aktion zu bewerben, hatte Manuels Mama Beatrice Knauft-Müller. Papa Kai Müller gefiel sie, und so wurde der Sohn für die Auslosung als Einlaufkind kurzerhand angemeldet. Der Kleine wusste nichts davon, die Eltern aber dafür, dass der Steppke davon träumte, einmal live im Stadion bei einem Bundesligaspiel dabei zu sein, ist er doch begeisterter Fußballfan und heute nicht mehr der einzige in seiner Familie.

Radiosender ruft nach Verlosung an

Dem kleinen Eichsfelder war Fortuna dann auch tatsächlich hold. Er wurde als eines von 22 Kindern aus rund 2000 Bewerbungen gezogen. Doch erst einmal hüteten die Eltern das Geheimnis. Sie wussten, dass sich der Sender melden würde. Der tat es auch, und Manuel war am Telefon. Er ging davon aus, dass es eine Umfrage zum Thema Fußball gab. Und wer, wenn nicht er, war in seiner Familie dafür prädestiniert. Am Ende des Gespräches wurde das wahre Anliegen gelüftet. Manuel, dessen Lieblingsspieler Marco Reus ist, konnte sein Glück nicht fassen. Er sollte Einlaufkind sein. „Unser Sohn war erst einmal sprachlos, erst als er aufgelegt hatte, sprudelte die Freude aus ihm heraus. Der Anruf kam gegen 19 Uhr, und Manuel war danach kaum ins Bett zu kriegen“, erzählt Beatrice Knauft-Müller.

So sieht es aus, wenn kleine Fußballer in Leipzig mit den Profis ins Stadion einlaufen Foto: Hagen Wolf / MDR Jump

Dann war der Samstag endlich da. Mit den Eltern und der großen Schwester ging es nach Leipzig. Am Stadioneingang wurde Manuel von drei RB-Mädels abgeholt. Dann hieß es Trikot, Hose, Stulpen anziehen. „Vor dem Spiel stellten sich die Kinder zum Spalier auf, denn nach dem Aufwärmtraining der Spieler wurde abgeklatscht“, erzählt die Leinefelderin. Manuel freute sich, dass er auf der RB-Seite stand. Doch eigentlich ist er Dortmund-Fan. Mit José Tasende einzulaufen, das war aber schon etwas Besonderes. Und dann gab es ja noch den 3:0-Sieg der Leipziger gegen Werder Bremen.

Schals von Dortmund und Leipzig miteinander verknotet

Einen Schal von RB hat der Eichsfelder mitgenommen. „Als eigentlicher Dortmund-Fan drückt er jetzt beiden Mannschaften die Daumen. Und er hat auch eine Lösung gefunden: Manuel hat einfach beide Fan-Schals zusammengeknotet“, sagt seine Mutter. Und die weiß auch, woher ihr Sohn das Fußball-Gen haben muss. „Wohl durch seinen Namen. Manuel wie Manuel Neuer und Müller wie Thomas Müller“, meint sie mit einem Augenzwinkern. Bisher sei die Familie völlig fußballfrei gewesen, doch mittlerweile habe der Kleine alle angesteckt.

Der Zweitklässler, dessen Lieblingsfach Sport ist, trainiert seit zwei Jahren bei der JSG Leinefelde/Birkungen, nimmt gern an Turnieren teil, hat schon einige kleine Pokale in seinem Zimmer stehen und verfolgt gespannt auch die Fußballspielstände auf dem Handy. „Von seinem ersten Besuch in einem riesigen Stadion war er beeindruckt, dazu noch der Blick hinter die Kulissen und Bundesliga-Stars zum Anfassen“, erzählt seine Mutter.

Am Samstag war die ganze Familie in Leipzig. Und was der quirlige, aufgeweckte Junge da erlebte, davon konnte er gleich nach den Winterferien in seiner Klasse berichten – dass er schon aufgeregt war und von der Atmosphäre im Stadion ganz begeistert. Der Achtjährige weiß auch schon, was er einmal werden will: Fußballer. Sollte daraus nichts werden, hat er auch schon seine Alternative, dann wird er Sportarzt oder Sporttherapeut.