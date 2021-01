Mario Nolte kandidiert erneut für Bürgermeisteramt

Tastungen Tastungen will mit gesamter Verwaltungsgemeinschaft in das lukrative Förderprogramm der Dorferneuerung aufgenommen werden.

Tastungen. Seit zwölf Jahren ist Mario Nolte Bürgermeister der kleinen Eichsfeldgemeinde Tastungen. Bei der nächsten Wahl wird der Parteilose erneut antreten. Am 26. September dieses Jahres können die Tastunger an die Urne treten und an diesem Tag nicht nur mitbestimmen, wer in den Deutschen Bundestag in Berlin und Thüringer Landtag in Erfurt einziehen soll, sondern auch darüber, bei wem die Fäden im Dorf zusammenlaufen.

"Viele Bürger haben mich angesprochen, ob ich nicht noch einmal für das Amt kandidieren will. Also habe ich mich entschieden und werde es tun", sagt Mario Nolte. Und das, obwohl er in den Jahren seiner Amtszeit schon so manche Hürde nehmen musste. Bei der jetzigen Kandidatur hat er allerdings einen ganz besonderen Antrieb.

Wenn es gelingt, ein Vorreiter in Thüringen

"Ich habe angeregt, dass wir als Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld mit all unseren Mitgliedsorten versuchen sollten, in das Dorferneuerungsprogramm aufgenommen zu werden. Die Chancen, als Gemeinschaft erfolgreich zu sein, stehen, so weit ich weiß, sehr gut. Wir dürften in Thüringen damit sogar Vorreiter sein", meint Nolte und hofft, dass aus dem Wunsch Wirklichkeit wird. Denn dann könnte er auch in seinem Ort investieren. An Ideen, was in dem 240 Einwohner zählenden Dorf in Angriff genommen werden soll, mangelt es nicht.

Vorrang haben Spielplatz und Gemeinschaftshaus

Als erstes soll es, so es die 65-prozentige Förderung über die Dorferneuerung gibt, an den Spielplatz gehen, sagt der Bürgermeister. Und auch das Dorfgemeinschaftshaus könnte eine Kur vertragen. Gedacht ist an Arbeiten an der Fassade sowie den Fenstern. Gut vorstellen kann sich Nolte auch, den Dachboden auszubauen, um den örtlichen Vereinen einen Treffpunkt zu bieten.

In Tastungen gibt es einen Sportverein, die Kirmesburschen und Karnevalisten und die Freiwillige Feuerwehr. Gerade in der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie hat der Ortschef gemerkt, dass es beispielsweise für Versammlungen schwer ist, geeignete Räumlichkeiten zu finden.

Ein Jahr der Vorbereitung und des Ansparens

Dieses Jahr, sagt er, wird es in Tastungen mit Blick auf Investitionen eher ruhig, denn die Kommune fokussiere sich auf das Dorferneuerungsprogramm. "Wenn alles gut läuft, können wir 2022 die ersten Vorhaben mit Hilfe von Fördermitteln realisieren. Darauf müssen wir uns jetzt gut vorbereiten, planen und natürlich auch sparen", erklärt er, wohl wissend, dass Prioritäten gesetzt werden müssen. Die Chance, Fördergelder einzusetzen, will sich der Bürgermeister keinesfalls entgehen lassen.

Neuer Weg bis zum Sportplatz

Ein Vorhaben soll aber dennoch zeitnah umgesetzt werden. Nachdem die LWB - Lindenberger Wirtschaftsbetriebe, die aus dem ehemaligen Trink- und Abwasserzweckverband Obere Hahle hervorgegangen sind, einen neuen Abwasserkanal verlegt haben, will die Gemeinde einen neuen Weg bauen. Dieser soll vom Ortseingangsschild bis zum Sportplatz führen, erklärt Nolte. Ziel sei es, mehr Sicherheit in dem Bereich zu schaffen. Ansonsten sieht der Bürgermeister sein Dorf schon heute gut aufgestellt. "Unsere Straßen sind neu und auch die Feldwege in Ordnung. Trotzdem freuen wir uns auf die Dorferneuerung, denn es gibt schließlich immer etwas, das man noch verbessern kann", meint er.