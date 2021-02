Marth Ein als Wohnraum genutzter Bauwagen brannte am Donnerstag im Eichsfeld. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Marth: Bauwagen in Flammen

Gegen 16.45 Uhr am Donnerstagnachmittag stand ein als Wohnraum genutzter Bauwagen in Marth im Eichsfeld in Flammen.

Die Feuerwehr konnte den Brand in der Bergstraße löschen. Bei Ausbruch des Feuers war der Wagen laut Polizeiangaben menschenleer. Ein darin befindlicher Ofen könnte den Brand ausgelöst haben. Gegen den 34-jährigen Nutzer des Bauwagens wird nun wegen Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung ermittelt.

