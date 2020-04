Uder. 500 Nasen-Mund-Bedeckungen in Uder und 200 in Wüstheuterode ausgegeben.

Masken in der Verwaltungsgemeinschaft Uder verteilt

1750 Nasen-Mund-Bedeckungen wurden seit vergangenem Dienstag von elf Frauen aus Uder und einer Näherin aus Lutter für die Uderaner genäht. Am Sonntagnachmittag wurden 500 im Leinepark im Beisein der Näherinnen Jenny Kaufhold, Ina Meyer, Juliana Schneider, Julia, Jasmin und Ute Rosenthal verteilt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Bereits am Vormittag wechselten 200 Masken in Wüstheuterode den Besitzer. Hier hatten fünf Frauen die Näharbeiten ehrenamtlich übernommen und 400 Masken angefertigt. „Wir haben für unsere anderen Gemeinden noch Masken vorrätig“, sagt Thomas Heddergott, Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Uder. So wurden zum Beispiel auch schon Schutzmasken für Birkenfelde und Schönhagen abgeholt.

„Die Masken sind aus hochwertigem Vliesstoff und haben eine hohe Filterwirkung. Da sie bei 100 Grad waschbar sind, können sie immer wieder verwendet werden“, so der Gemeinschaftsvorsitzende.