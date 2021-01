Maskenverteilung verläuft ruhig und entspannt

Sophia Spielmann und Issa Saibou halfen am Samstag bei der kostenlosen Verteilung der Masken in Heiligenstadt, hier bei einem „Drive-In“ auf dem Hohen Rott.

Heiligenstadt. In Heiligenstadt bewähren sich sogenannte „Drive-Ins“. Ortsteile folgen in dieser Woche

Ruhig und geordnet ist am Samstagvormittag die Verteilung der kostenlosen Masken in Heiligenstadt abgelaufen. An vielen Stellen gab es die Gelegenheit zur Abholung, mitunter waren „Drive Ins“ eingerichtet, so dass die Leute nicht aus dem Auto steigen mussten, sondern die Päckchen fix durchs Fenster gereicht wurden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog