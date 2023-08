Maskierte verprügeln 24-Jähringen auf offener Straße in Göttingen

Göttingen. Drei maskierte Männer haben einen 24-jährigen Göttinger auf offener Straße verprügelt und seine Schärpe von ihm abgerissen.

Ein 24-Jähriger wurde am Freitag, 25. August von mehreren maskierten Männern auf offener Straße verprügelt. Laut Polizei haben die Unbekannten auf dem Gehweg des Keuzungsbereichs Friedländer Weg/ Herzberger Landstraße den jungen Mann körperlich angegangen und ihm im Anschluss seine Schärpe vom Oberkörper gerissen. Anschließend habe einer der Unbekannten dem Verletzten Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Aufgrund der Verletzungen musste der 24- Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Täter konnten über dem Friedländer Weg fliehen. Die Polizei in Göttingen sucht jetzt nach Zeugen, die an dem Abend in der Nähe waren, und möglicherweise das Geschehene beobachten konnten. Hinweise können bei der Polizei gemeldet werden.