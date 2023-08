Maskierter Räuber überfällt Tankstelle in Eichsfeldstadt

Duderstadt. Täter bedroht in Duderstadt Frau mit Messer. Polizei bittet um Hinweise.

Ein maskierter Räuber hat am Montag gegen 23.30 Uhr eine Tankstelle im Schützenring in Duderstadt überfallen. Verletzt wurde niemand, erklärte die Polizei. Der Täter floh mit zwei Packungen E-Zigaretten im Wert von etwa 200 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge lauerte der Unbekannte zu Geschäftsschluss einer Mitarbeiterin auf, die das Objekt durch den Hintereingang verlassen wollte. Er bedrohte die Frau mit einem Messer, drängte sie in den Innenraum und forderte Geld. Als die Duder-städterin entgegnete, dass die Kasse bereits geleert worden sei, griff der Maskierte nach zwei Packungen E-Zigaretten. Der Täter ist ca. 25 Jahre alt, schlank, dunkel gekleidet, schwarze Jacke mit Kapuze.

Hinweise unter Tel.: 05527/84610