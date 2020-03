Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Massive Einschränkungen im Dekanat Duderstadt

Duderstadt. Die katholische Kirche in den Dekanaten Göttingen und Untereichsfeld sagt bis auf weiteres alle Veranstaltungen, Vorabendmessen und Sonntagsgottesdienste ab, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung. „Wir nehmen die Lage sehr ernst und wollen das Mögliche tun, um die Ausbreitung des Coronavirus abzuschwächen“, erklärt Dechant Wigbert Schwarze.

Dies geschehe in enger ökumenischer Abstimmung mit Superintendent Friedrich Selter und mit Unterstützung durch den Hildesheimer Generalvikar Martin Wilk. Je nach Entwicklung in den kommenden Wochen werde neu beraten und entschieden, zu welchem Zeitpunkt wieder Gemeindegottesdienste gefeiert werden könnten. Vereinzelt würden Werktagsgottesdienste noch in den jeweiligen Gemeinden gefeiert. Darüber werde von den Pfarrern von Tag zu Tag entschieden.

Betroffen sind neben den Vorabendmessen und Sonntagsgottesdiensten auch alle weiteren Veranstaltungen in Kirchen und Pfarrheimen, unabhängig davon, wer der Veranstalter ist. Vor allem im Bereich Duderstadt und den Dörfern entlang der Landesgrenze werde die Möglichkeit gern von Obereichsfeldern genutzt, eine Messe oder Veranstaltung zu besuchen. Zudem bestünden mitunter enge Freund- und Partnerschaften zwischen Kirchengemeinden in Thüringen und Niedersachsen.

Ob und wann Wallfahrten nachgeholt werden, müsse entschieden werden, so Dechant Wigbert Schwarze weiter. So werde auch die Josefswallfahrt in Renshausen nicht am 22. und 23. März gefeiert. Auch die offizielle Wallfahrtseröffnung 2020 am 29. März im Wallfahrtsort Maria in der Wiese in Germershausen am Seeburger See werde auf unbestimmte Zeit verschoben. Bei Bedarf aber seien die Seelsorgerinnen und Seelsorger der katholischen Kirche weiterhin erreichbar. „Wir bitten jedoch darum, alle Anliegen telefonisch, per Brief oder E-Mail zu klären“, sagt Dechant Schwarze. Die Kontaktmöglichkeiten der jeweiligen Pfarreien sind auch auf den Homepages der Dekanate veröffentlicht: www.katholische-kirche-goettingen.de und www.kirche-untereichsfeld.de. Dort wird auch über die weitere Entwicklung informiert.

Abgesagt haben darüber hinaus auch die Duderstädter Ursulinen bis auf weiteres alle Veranstaltungen und Konzerte, so zum Beispiel auch das Konzert mit dem polnischen Duo Harmonia Clasica, das für 27. März geplant war.

Der Caritasverband Südniedersachsen hat ebenso einen Großteil seiner Einrichtungen geschlossen. „Damit wollen wir helfen, die Ausbreitung des Coronavirus abzuschwächen“, erklärt Caritas-Vorstandssprecher Ralf Regenhardt. So blieben nicht nur die Kindergärten zu, sondern stelle auch die Seniorenbegegnungsstätte im Lorenz-Werthmann-Haus in Duderstadt ihre Angebote ein. Nicht zuletzt bleibt auch der Fairkauf-Laden mit Second-Hand-Artikeln in Duderstadt geschlossen. „Spendenannahmen sind nicht möglich“, betont Ralf Regenhardt.

In den Wohngemeinschaften im Lorenz-Werthmann-Haus in Duderstadt gelten Besuchseinschränkungen. Ausgenommen sind unmittelbare Angehörige und Bezugspersonen sowie Personen, denen aus beruflichen Gründen oder aufgrund hoheitlicher Aufgaben Zugang zu gewähren sei. Besuchsverbote haben jedoch alle Menschen, die als Verdachtsfälle gelten, aus einem Risikogebiet zurückkehren oder Kontakt zu einer infizierten Person hatten.