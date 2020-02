Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Medienschulung für Senioren

Großeltern können mit ihren Enkelkindern und Verwandten in Kontakt bleiben, auch wenn diese kilometerweit entfernt sind oder mal keine Zeit für einen persönlichen Besuch haben – über Internettelefonie. In der Schulung im Familienzentrum Kerbscher Berg lernen Großeltern, wie man im Internet einfach und schnell telefonieren kann – sogar mit Blickkontakt und weltweit. Großeltern, die ihre Enkel wegen großer Entfernungen nicht oft sehen, können die Video-Telefonie auch nutzen, um die ersten Schritte des kleinen Enkelchens live mitzuerleben. Der Kurs findet am Mittwoch, 4. März, 9.30 bis 12.30 Uhr, statt. Mitgebracht werden können eigene Handys oder Laptops. Die Leitung haben Projektmitarbeiterinnen und Medienpädagoginnen. Die Teilnahme kostet 8 Euro.