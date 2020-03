Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Bewegung für Grundschulkinder

„Starke Muskeln – Wacher Geist – ein Koordinationstraining mit Kräftigungselementen“ ist ein Gesundheits- und Präventionstraining, in dem Kinder angeleitet werden, ihre Ausdauer zu stärken und die Muskeln zu kräftigen. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Leinefelde-Worbis bietet einen solchen zwölfteiligen Kurs für gesunde Grundschulkinder (sechs bis zehn Jahre) ohne behandlungsbedürftige Erkrankungen in der Turnhalle in Berlingerode an.

Zusätzlich werden die körperlichen Übungen mit allgemeinen Denkaufgaben kombiniert, um die allgemeine Aufmerksamkeit und Impulssteuerung zu verbessern. Auch sollen die Körperwahrnehmung geschult und Geschicklichkeit und Koordination gefördert werden.

Ziel des Kurses ist die Reduzierung von Bewegungsmangel durch gesundheitssportliche Aktivität. Der Kurs startet am Montag, 16. März, und findet immer montags statt. Die Teilnahme kostet 100 Euro. Krankenkassen übernehmen die Kosten teilweise oder sogar vollständig.

Anmeldung per E-Mail unter info@leinefelde-worbis.dlrg.de oder telefonisch unter 03605/5461655.