Mehr Jugendliche im Eichsfeld und Nordthüringer Landkreisen arbeitslos

Die Agentur für Arbeit betreut seit Januar in Nordthüringen mehr arbeitslose Jugendliche als im Dezember des vergangenen Jahres.

Eichsfeld. Die Arbeitslosenquote bei den unter 25-Jährigen liegt über sieben Prozent. Jugendarbeitslosigkeit stieg um 330 Personen im Vergleich zum Januar 2022 in Nordthüringen an.

1178 Jugendliche waren im Januar in Nordthüringen arbeitslos, das sind 98 mehr als im Vormonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg die Zahl um rund 330 Personen. Das ist der Statistik der Agentur für Arbeit in Nordhausen zu entnehmen. Die Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen liegt demnach aktuell bei 7,9 Prozent. Für Jugendliche sieht Agenturchef Karsten Froböse unverändert gute Beschäftigungsmöglichkeiten in der Region.