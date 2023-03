Mehrere Eichsfelder Schulen öffnen ihre Türen zu Schautagen

Egal, ob von der Grundschule in die Regelschule oder ins Gymnasium oder von der Schule in die Ausbildung – im Eichsfeld stellen sich einige Häuser vor.

Eichsfeld. Eichsfelder Eltern und ihre Sprösslinge haben am kommenden Samstag reichlich Gelegenheit zum Schnuppern in diversen Schulen. Das Angebot reicht von Experimenten über Konzerte bis hin zu Mitmachangeboten.

Für Eltern mit Kindern, die sich für eine Schule entscheiden wollen, hält das Wochenende eine viele Informationen bereit. In mehreren Schulformen werden die Türen weit aufgemacht, um das Angebot und das Spektrum vorzustellen.

Den Beginn macht am Freitag die Gemeinschaftsschule in Hüpstedt. Mit dem Übertritt Hüpstedts in den Landkreis Eichsfeld ist sie die einzige Gemeinschaftsschule im Landkreis. Dort lernen Kinder und junge Leute von der 1. bis zur 10. Klasse. Offene Türen gibt es in der „Dünwaldschule“ von 16 bis 19 Uhr am Freitag. Es werden Speisen, Getränke, Experimente, Schulführung, Kinderschminken, Kindersport, Basteln, und mehr angeboten. Zudem soll über das System Gemeinschaftsschule informiert werden.

In Leinefelde stellt sich Samstag das Leibniz-Gymnasium vor, begrüßt wird um 9 Uhr in der Aula. Danach werden die interessierten Viertklässler in kleinen Gruppen mit den neuen Unterrichtsfächern am Gymnasium vertraut gemacht. Um 10.30 Uhr gibt es ein Konzert in der Aula, perspektivisch soll ein Schulorchester aufgebaut werden. Für Eltern gibt es vielfältige Informationsmöglichkeiten zum Schulprogramm. Auch Regelschüler der Klasse 10 sind willkommen.

Offene Türen gibt es Samstag zudem in zwei Regelschulen. In Heiligenstadt stellt sich von 10 bis 13 Uhr die Regelschule „Lorenz Kellner“ in der Lindenallee vor. Besonders für die zukünftigen Fünftklässler und deren Eltern bietet sich die Gelegenheit, sich über das Gebäude, die Unterrichtsräume und die Arbeit zu informieren. Vorbereitet sind etliche Mitmachangebote, Schulhausführungen und Präsentationen. In Dingelstädt sind Eltern und Schüler ebenfalls von 10 bis 13 Uhr in die Regelschule Johann Wolf zum Schauen eingeladen. Auf sie warte ein abwechslungsreicher Tag, der um 10 Uhr mit einem Kulturprogramm beginne, heißt es. Zahlreiche Angebote, wie Schülerexperimente in den Naturwissenschaften, Bastel- und Knobelstraßen, vielfältige Ausstellungen, einer Schulrallye und vieles mehr stehen im Plan. Die Eltern und Schüler der Abgangsklassen können sich in der Talent Company über Lehrstellenangebote informieren.

Über ihre Schulabschlüsse und Ausbildungsgänge informieren ebenso am Samstag in Heiligenstadt die katholischen Berufsbildenden Schulen „Bergschule St. Elisabeth“ von 10 bis 16 Uhr und auch das Bildungsinstitut des Eichsfeld-Klinikums am Haus St. Vincenz in der Kreisstadt von 13 bis 17 Uhr.