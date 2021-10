Mehrere Verstöße auf A 38 festgestellt

Eichsfeld. Autobahnpolizei mit umfangreichen Kontrollen.

Beamte der Autobahnpolizeistation Nordhausen waren in der vergangenen Woche verstärkt auf der Autobahn A 38 unterwegs. Bei umfangreichen Verkehrskontrollen wurden mehrere schwerwiegende Verstöße festgestellt, heißt es am Samstag in einer Mitteilung der Polizei.

Besonders schwerwiegend war ein Verstoß gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit eines polnischen Fahrers mit seinem Lkw-Kleintransporter (3,5 Tonnen) mit Anhänger. Dieser hatte laut digitalem Kontrollgerät die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde mehrfach überschritten, heißt es im Polizeibericht. Trauriger Spitzenwert war hiebei eine Geschwindigkeit von 117 Kilometern pro Stunde (km/h) und damit einer Überschreitung von 37 km/h abzüglich einer Toleranz von 6 km/h. Zwei Verstöße waren zudem mit einem einmonatigen Fahrverbot belegt und die Geldbuße wurde entsprechend angepasst. Der 44-jährige Fahrzeugführer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1050 Euro entrichten.

Ein weiterer Fahrer eines polnischen Lkw-Kleintransporter (3,5 Tonnen) verstieß gegen das Güterkraftgesetz, indem er mehr als drei gewerbliche Fahrten pro Woche innerhalb der Bundesrepublik Deutschland unternahm und damit einen so genannten Kabotageverstoß beging, heißt es weiter. Der 52-jährige Fahrer zahlte stellvertretend für seine Spedition eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1360 Euro vor Ort. Nach Zahlung der Sicherheitsleistungen konnten beide Fahrer ihre Fahrt fortsetzen.